Наш образ жизни зависит от того, как мы мыслим. Итак, если мы мыслим деструктивно, то удаляемся от личного счастья и социального благополучия. Конструктив же в мыслях формирует позитив в нашей жизни.

В психологии есть такое понятие как когнитивные искажения. Это систематические ошибки в мышлении, которые происходят в той или иной ситуации. Некоторые из них помогают приспосабливаться к окружающей среде, другие разрушают нормальную жизнь.

— Ошибки мышления или когнитивные искажения — это такие умственные установки, которые срабатывают автоматически, — считает психолог Юлия Ворман. — Они помогают быстрее обработать поступающую информацию, особенно в условиях угрозы. Это жирный плюс для выживания, поэтому они есть у всех людей.

Иногда когнитивные искажения звучат очень убедительно и выглядят как факты. Однако в большинстве случаев они некорректно описывают реальность.

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Изменить ситуацию можно, изменив мышление. Итак, если вы знаете свои когнитивные искажения, то работайте над собой и это улучшит вашу жизнь.

Юлия Ворман предлагает список самых распространенных когнитивных искажений:

Обобщение. Выводы, опирающиеся на единичный эпизод с последующей генерализацией.

Я хуже друга, потому что он идеально катается на лыжах.

Я плохой психолог, потому что не смог помочь этому клиенту.

Персонализация. Отношение индивида к внешним событиям как к тем, что его касаются, когда этого на самом деле нет.

Я разорвала пальто. Это мне знак судьбы, что нельзя тратить так много денег на вещи.

Черно-белое мышление (или максимализм) — отнесение себя или любого события к одному из двух полюсов: положительному или отрицательному.

Если я не стану звездой, то я полна ничтожеством, и вся моя жизнь будет прожита зря.

Чрезмерная фокусировка на “я должен поступать или ощущать определенным образом”, без оценки реальных последствий такого поведения или альтернативных вариантов. Часто возникает из-за навязанных в прошлом стандартов поведения и схемы мышления.

Я должна выйти замуж, поскольку так поступают все.

Катастрофизация. Внимание направлено только на худший вариант развития событий.

Эта боль означает, что у меня рак.

Предсказание – человек считает, что точно предполагает развитие событий. Хотя на самом деле он не учитывает многих факторов, которые могут повлиять на то, что произойдет и не знает, каким будет их влияние на будущее.

Чтение мыслей. Иногда человек приписывает некоторые мысли и утверждения о себе кому-то из окружающих. Он “накручивает” себя и страдает от этого, а может и злится, чем отравляет сам себе жизнь.

Навешивание ярлыков. Ассоциирование себя или других с определенными шаблонами поведения или отрицательными типажами.

Я ни на что не способен.

Ты такая же, как твоя мать.

Тоннельное зрение. Обращение внимания только на небольшую часть, деталь, отвергая остальные части и целое. Иногда выбираются только отрицательные детали, а иногда те, которые согласовываются с какой-то идеей.

Встретившись, я сразу же начинаю искать и замечать у девушки все недостатки. Через некоторое время мне хочется просто убежать, ведь очевидно, что у нас с ней ничего не получится.

Преувеличение и уменьшение. Человек преувеличивает сложность ситуации, одновременно умаляя свои возможности чего-то достичь.

Я сдал ЗНО на 190 баллов, но мне просто повезло.

Можно ли бороться с когнитивными искажениями

Функция когнитивных искажений встроена в наше мышление тысячи лет назад, так что избавиться от них навсегда невозможно, но обнаруживать их и не давать им воздействовать на вашу жизнь – можно.

Источник: Психологическая поддержка