Наш спосіб життя залежить від того, як ми мислимо. Отже, якщо ми мислимо деструктивно, то ми віддаляємося від особистого щастя й соціального благополуччя. Мислячи ж конструктивно ми формуємо позитив в нашому житті.
У психології є таке поняття, як когнітивні спотворення. Це – систематичні помилки в мисленні, які відбуваються в тій чи іншій ситуації. Деякі з них допомагають пристосовуватися до навколишнього середовища, інші ж руйнують нормальне життя.
– Помилки мислення, або когнітивні спотворення — це такі розумові установки, які спрацьовують автоматично, – вважає психолог Юлія Ворман. – Вони допомагають швидше обробити інформацію, що надходить, особливо в умовах загрози. Це жирний плюс для виживання, тож вони є у всіх людей.
Інколи когнітивні спотворення звучать дуже переконливо та виглядають як факти. Однак у більшості випадків вони некоректно описують реальність.
Змінити ситуацію можливо, змінивши мислення. Отже якщо ви знаєте свої когнітивні спотворення, то працюйте над собою і це покращить ваше життя.
Юлія Ворман пропонує список найпоширеніших когнітивних спотворень:
Надузагальнення. Висновки, що спираються на одиничний епізод з подальшою генералізацією.
- Я гірший за друга, тому що він ідеально катається на лижах.
- Я поганий психолог, тому що не зміг допомогти цьому клієнту.
Персоналізація. Ставлення індивіда до зовнішніх подій як до тих, що його стосуються, коли цього немає насправді.
- Я розірвала пальто. Це мені вказівка від долі на те, що не можна витрачати так багато грошей на речі.
Чорно-біле мислення (або максималізм) — зарахування себе чи будь-якої події до одного із двох полюсів: позитивного чи негативного.
- Якщо я не стану зіркою, то я — повна нікчема, і все моє життя буде прожите даремно.
Надмірне фокусування на “я повинен чинити або відчувати певним чином”, без оцінки реальних наслідків такої поведінки чи альтернативних варіантів. Часто виникає через нав’язані в минулому стандарти поведінки та схеми мислення.
- Я маю вийти заміж, оскільки так роблять усі.
Катастрофізація. Увага спрямована лише на найгірший варіант розвитку подій.
- Цей біль означає, що в мене рак.
Передбачення — людина вважає, що точно передбачає розвиток подій. Хоча насправді вона не враховують багатьох факторів, які можуть вплинути на те, що відбудеться і не знає яким буде їх вплив на майбутнє.
Читання думок —Інколи людина приписує деякі думки та твердження про себе комусь з оточення. Вона “накручує” себе і страждає від цього, а може й злиться, чим отруює сама собі життя.
Наклеювання ярликів. Асоціювання себе чи інших із певними шаблонами поведінки чи негативними типажами.
- Я ні на що не спроможний.
- Ти така ж, як твоя мати.
Тунельний зір. Звертання уваги лише на невелику частину, деталь, відкидаючи інші частини та ціле. Іноді вибираються лише негативні деталі, інколи ж ті, які узгоджуються з якоюсь ідеєю.
- Зустрівшись, я відразу ж починаю шукати та помічати у дівчині всі недоліки. Через деякий час мені хочеться вже просто втекти, адже очевидно, що в нас з нею нічого не вийде.
Перебільшення та применшення. Людина перебільшує складність ситуації, одночасно применшуючи свої можливості чогось досягти.
- Я здав ЗНО на 190 балів, але мені просто пощастило.
Чи можна боротися з когнітивними спотвореннями
Функція когнітивних спотворень вбудована в наше мислення тисячі років тому, отже позбутися їх назавжди неможливо, але виявляти їх і не давати їм впливати на ваше життя – можна.
Джерело: Психологічна підтримка