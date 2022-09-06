Наш спосіб життя залежить від того, як ми мислимо. Отже, якщо ми мислимо деструктивно, то ми віддаляємося від особистого щастя й соціального благополуччя. Мислячи ж конструктивно ми формуємо позитив в нашому житті.

У психології є таке поняття, як когнітивні спотворення. Це – систематичні помилки в мисленні, які відбуваються в тій чи іншій ситуації. Деякі з них допомагають пристосовуватися до навколишнього середовища, інші ж руйнують нормальне життя.

– Помилки мислення, або когнітивні спотворення — це такі розумові установки, які спрацьовують автоматично, – вважає психолог Юлія Ворман. – Вони допомагають швидше обробити інформацію, що надходить, особливо в умовах загрози. Це жирний плюс для виживання, тож вони є у всіх людей.

Інколи когнітивні спотворення звучать дуже переконливо та виглядають як факти. Однак у більшості випадків вони некоректно описують реальність.

Зараз дивляться

Змінити ситуацію можливо, змінивши мислення. Отже якщо ви знаєте свої когнітивні спотворення, то працюйте над собою і це покращить ваше життя.

Юлія Ворман пропонує список найпоширеніших когнітивних спотворень:

Надузагальнення. Висновки, що спираються на одиничний епізод з подальшою генералізацією.

Я гірший за друга, тому що він ідеально катається на лижах.

Я поганий психолог, тому що не зміг допомогти цьому клієнту.

Персоналізація. Ставлення індивіда до зовнішніх подій як до тих, що його стосуються, коли цього немає насправді.

Я розірвала пальто. Це мені вказівка від долі на те, що не можна витрачати так багато грошей на речі.

Чорно-біле мислення (або максималізм) — зарахування себе чи будь-якої події до одного із двох полюсів: позитивного чи негативного.

Якщо я не стану зіркою, то я — повна нікчема, і все моє життя буде прожите даремно.

Надмірне фокусування на “я повинен чинити або відчувати певним чином”, без оцінки реальних наслідків такої поведінки чи альтернативних варіантів. Часто виникає через нав’язані в минулому стандарти поведінки та схеми мислення.

Я маю вийти заміж, оскільки так роблять усі.

Катастрофізація. Увага спрямована лише на найгірший варіант розвитку подій.

Цей біль означає, що в мене рак.

Передбачення — людина вважає, що точно передбачає розвиток подій. Хоча насправді вона не враховують багатьох факторів, які можуть вплинути на те, що відбудеться і не знає яким буде їх вплив на майбутнє.

Читання думок —Інколи людина приписує деякі думки та твердження про себе комусь з оточення. Вона “накручує” себе і страждає від цього, а може й злиться, чим отруює сама собі життя.

Наклеювання ярликів. Асоціювання себе чи інших із певними шаблонами поведінки чи негативними типажами.

Я ні на що не спроможний.

Ти така ж, як твоя мати.

Тунельний зір. Звертання уваги лише на невелику частину, деталь, відкидаючи інші частини та ціле. Іноді вибираються лише негативні деталі, інколи ж ті, які узгоджуються з якоюсь ідеєю.

Зустрівшись, я відразу ж починаю шукати та помічати у дівчині всі недоліки. Через деякий час мені хочеться вже просто втекти, адже очевидно, що в нас з нею нічого не вийде.

Перебільшення та применшення. Людина перебільшує складність ситуації, одночасно применшуючи свої можливості чогось досягти.

Я здав ЗНО на 190 балів, але мені просто пощастило.

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Чи можна боротися з когнітивними спотвореннями

Функція когнітивних спотворень вбудована в наше мислення тисячі років тому, отже позбутися їх назавжди неможливо, але виявляти їх і не давати їм впливати на ваше життя – можна.

Джерело: Психологічна підтримка