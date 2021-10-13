Люди зачастую оценивают свою способность нравиться другим чрезмерно низко. После разговора они анализируют свое поведение, отдельные фразы и считают, что произвели плохое впечатление на собеседника. Новое исследование, проведенное американскими учеными, показывает, что это не так.

Психологи Пенсильванского университета (США) Эрика Бутби и Гас Куни решили изучить впечатления людей от встреч с другими.

В первом эксперименте они объединили студентов в пары для пятиминутных разговоров. После этого они попросили их оценить общение и поведение — свои и партнера. Как оказалось, участники исследования производили лучшее впечатление, чем они думали.

После этого психологи повторили эксперимент среди людей, посещающих различные семинары по личностному развитию, и снова подтвердили предыдущие выводы.

Это явление имеет название — “разрыв в симпатиях” (“liking gap”). Оно может возникать из-за чрезмерного самоанализа.

— Мы так заняты, беспокоясь о впечатлении, которое мы произвели, и мучимся из-за каждой мелочи, которую мы могли сказать неправильно, что упускаем все положительные сигналы. Мы не замечаем чьего-либо смеха, ободряющей улыбки или теплоты в их глазах, — говорится в материале.

При этом “разрыв в симпатиях” одинаково характерен как для мужчин, так и для женщин.

Это исследование перекликается с другими, где изучают опасения людей разговаривать с незнакомцами вживую и в чатах.

— Люди просто боятся неловкого молчания, — говорит Джиллиан Сандстром из Университета Эссекса (Великобритания).

Подводя итог, специалисты успокаивают людей. Конечно же, бывают неприятные жизненные ситуации, неловкие моменты, однако зачастую люди оставляют после себя более приятное впечатление, чем они думают.