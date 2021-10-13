Люди часто оцінюють свою здатність подобатися іншим занадто низько. Після розмови вони аналізують свою поведінку, окремі фрази і вважають, що справили погане враження на співрозмовника. Нове дослідження, проведене американськими вченими, показує, що це не так.

Психологи Пенсільванського університету (США) Еріка Бутбі та Гас Куні вирішили вивчити враження людей від зустрічей з іншими.

У першому експерименті вони об’єднали студентів у пари для п’ятихвилинних розмов. Після цього вони попросили їх оцінити спілкування і поведінку – свої та партнера. Як з’ясувалося, учасники дослідження справляли краще враження, ніж вони думали.

Після цього психологи повторили експеримент серед людей, які відвідують різні семінари з особистісного розвитку, і знову підтвердили попередні висновки.

Це явище має назву – “розрив у симпатіях” (“liking gap”). Воно може виникати через надмірний самоаналіз.

– Ми так зайняті, турбуючись про враження, яке ми справили, та турбуємося через кожну дрібницю, яку ми могли сказати неправильно, що втрачаємо всі позитивні сигнали. Ми не помічаємо чийогось сміху, посмішки, яка підбадьорює, або теплоти в їхніх очах, – йдеться у матеріалі.

Водночас “розрив у симпатіях” однаково характерний як для чоловіків, так і для жінок.

Це дослідження перегукується з іншими, де вивчають побоювання людей розмовляти з незнайомцями наживо і в чатах.

– Люди просто бояться незручного мовчання, – говорить Джилліан Сандстром з Університету Ессекса (Велика Британія).

Підсумовуючи фахівці заспокоюють людей. Звичайно ж, бувають неприємні життєві ситуації, незручні моменти, проте часто люди залишають після себе більш приємне враження, ніж вони думають.