Военные эксперты, которые знают о выживании на поле боя непонаслышке, рассказали о правилах, которые выработались у наших воинов в ходе участия в активных боевых действиях.

— Наши защитники отдают жизнь в боях, получают ранения, жены остаются вдовами, дети – сиротами. Война когда-нибудь закончится. Домой вернутся те, кому суждено выжить, но в их головах война продлится, как и принципы, зародившиеся на ней, — отмечают военные.

Правила, которые продуцировались у участников боевых действий

Сейчас смотрят

Никаких эмоций. В бою приходится делать это странное разделение: никаких эмоций при максимальной работе всех органов чувств. Человек должен обострять все свои органы чувств, но не должен проявлять свои эмоции. Это необходимо, чтобы быстро, без раздумий укрыться или атаковать.

Остановка в хаосе. Если вокруг происходит что-то непонятное – нужно замереть, сделать анализ окружающей среды.

Мгновенная реакция при опасности. В опасной ситуации нет времени на анализ – жизнь спасает мгновенная реакция. Если воин слышит звук, который может нести угрозу, он реагирует.

Никому и ничему не доверять. Вопрос доверия на войне относительный, и правило “не доверяй никому” является жизненно важным. Не проверил – доверился смерти.

Всегда планировать заранее. Где бы ни находился воин, он составляет план действий, атаки или отхода. Не подготовился, не просчитал, застали врасплох – смерть.

Доверять только проверенным друзьям. Доверенный – не тот, кто просто говорит, а тот, кто правильно действует в экстремальных ситуациях, кто спас твою жизнь или жизнь других. Все основывается на опыте.

У воина таких доверительных отношений уже ни с кем не будет. И те, кто были до войны друзьями, на самом деле уже таковыми не являются.

Такие правила вырабатываются у бойца на войне, благодаря которым он выживает. Теперь надо учиться жить с теми, кто вернулся с войны, а не пребывать в иллюзии, что продолжаете жить с теми, кого на войну провожали.

Источник: ССО Азов