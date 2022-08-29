Військові експерти, які знають про виживання на полі бою не з чуток, розповіли про правила, які виробилися у наших воїнів під час участі в активних бойових діях.

– Наші захисники віддають життя в боях, отримують поранення, дружини залишаються вдовами, діти – сиротами. Війна коли-небудь закінчиться. Додому повернуться ті, кому судилося вижити, але в їхніх головах війна триватиме, як і принципи, що зародилися на ній, – зазначають військові.

Правила, які продукувалися в учасників бойових дій

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Жодних емоцій. У бою доводиться робити цей дивний поділ: жодних емоцій при максимальній роботі всіх органів чуття. Людина повинна загострювати всі свої органи чуття, але не повинна проявляти свої емоції. Це необхідно, щоб швидко, без роздумів сховатися або атакувати.

Зупинка в хаосі. Якщо навколо відбувається щось незрозуміле – потрібно завмерти, зробити аналіз навколишнього середовища.

Миттєва реакція при небезпеці. У небезпечній ситуації немає часу на аналіз – життя рятує миттєва реакція. Якщо воїн чує звук, який може нести загрозу, він реагує.

Нікому і нічому не довіряти. Питання довіри на війні відносне, і правило “не довіряй нікому” є життєво важливим. Не перевірив – довірився смерті.

Завжди планувати заздалегідь. Де б не перебував воїн, він складає план дій, атаки або відходу. Не підготувався, не прорахував, застали зненацька – смерть.

Довіряти тільки перевіреним друзям. Довірений – не той, хто просто говорить, а той, хто правильно діє в екстремальних ситуаціях, хто врятував твоє життя або життя інших. Все ґрунтується на досвіді.

У воїна таких довірчих взаємин вже ні з ким не буде. І ті, хто були до війни друзями, насправді вже такими не є.

Такі правила виробляються у бійця на війні, завдяки яким він виживає. Тепер треба вчитися жити з тими, хто повернувся з війни, а не перебувати в ілюзії, що продовжуєте жити з тими, кого на війну проводжали.

Джерело: ССО Азов