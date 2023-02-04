Многочисленные исследования доказывают, что психологическая поддержка улучшает эмоциональное состояние пациента, влияет на результативность лечения и улучшает качество жизни.

Психоонкологическая помощь направлена на то, чтобы пациент принял заболевание, адаптировался и сформировал необходимые для выздоровления модели поведения.

К внедрению услуги Психологическая поддержка онкопациентов НСЗУ применяет системный подход: она сопровождает пациента на всех этапах лечения.

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В частности, в пакет химиотерапевтического и радиологического лечения, а также лечения онкогематологических заболеваний входит оценка психоэмоционального состояния пациента и оказание психологической помощи.

По условиям договора, в учреждении, которое лечит пациентов с онкологией, должны работать не менее двух психологов или психотерапевтов.

Оценка психоэмоционального состояния пациента и оказание психологической помощи входят и в пакеты стационарной и мобильной паллиативной помощи.

Туда же включено и применение психотерапевтических интервенций при необходимости. Эти деяния ориентированы на изменение чувств и поведения человека. Одним из таких методов есть, в частности, психотерапия.

Обратиться за психологической помощью теперь можно и к семейному врачу. Это направление также содержится в Программе медицинских гарантий.

В рамках этого пакета врач первичного звена оказывает пациенту базовую психологическую помощь и составляет план ведения и лечения внутри своей компетенции.

Семейный врач может эмоционально поддержать пациента, мотивировать к лечению и выздоровлению, помочь побороть страх и стресс.

Все это создает условия для полноценного психологического восстановления и улучшения общего самочувствия.

Источник: НСЗУ