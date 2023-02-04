Численні дослідження доводять, що психологічна підтримка покращує емоційний стан пацієнта, впливає на результативність лікування та покращує якість його життя.

Психоонкологічна допомога спрямована на те, щоб пацієнт прийняв захворювання, адаптувався та сформував потрібні для одужання моделі поведінки.

До запровадження послуги Психологічна підтримка онкопацієнтів НСЗУ застосовує системний підхід: вона супроводжує пацієнта на усіх етапах лікування.