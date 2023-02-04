Численні дослідження доводять, що психологічна підтримка покращує емоційний стан пацієнта, впливає на результативність лікування та покращує якість його життя.
Психоонкологічна допомога спрямована на те, щоб пацієнт прийняв захворювання, адаптувався та сформував потрібні для одужання моделі поведінки.
До запровадження послуги Психологічна підтримка онкопацієнтів НСЗУ застосовує системний підхід: вона супроводжує пацієнта на усіх етапах лікування.
Зокрема у пакет хіміотерапевтичного та радіологічного лікування, а також лікування онкогематологічних захворювань входить оцінка психоемоційного стану пацієнта та надання психологічної допомоги.
За умовами договору, у закладі, що лікує пацієнтів з онкологією, мають працювати щонайменше двоє психологів або психотерапевтів.
Оцінка психоемоційного стану пацієнта та надання психологічної допомоги входить і у пакети стаціонарної та мобільної паліативної допомоги.
Туди ж включено і застосування психотерапевтичних інтервенцій за потреби. Ці дії спрямовані на зміну емоцій і поведінки людини. Одним із таких методів є, зокрема, психотерапія.
Звернутися за психологічною допомогою тепер можна і до сімейного лікаря. Цей напрям також є у Програмі медичних гарантій.
У межах цього пакету лікар первинної ланки надає пацієнту базову психологічну допомогу та складає план ведення і лікування в межах своєї компетенції.
Сімейний лікар може емоційно підтримати пацієнта, мотивувати до лікування та одужання, допомогти побороти страх та стрес.
Все це створює умови для повноцінного психологічного відновлення та покращення загального самопочуття.
Джерело: НСЗУ