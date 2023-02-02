Специалисты популярной онлайн-платформы Психологическая поддержка рассказали о приемах, которые помогут избежать попытки сексуального насилия, а также о том, как себя вести, если избежать насилия не удастся.

— В контексте полномасштабной войны с РФ сексуальное насилие стало полноценным оружием против гражданского населения на оккупированных территориях для деморализации и запугивания, — отмечают специалисты.

Сколько историй о групповых изнасилованиях несовершеннолетних Украина услышала после освобождения Бучи, Ирпеня, Макарова, Черниговщины, Харьковщины. Еще больше таких историй поглотило молчание женщин, ставших жертвами надругательства.

Несмотря на это, по словам психологов, в Украине остается часть общества, готовая терпеть насилие. Недавний случай в Киеве, который сейчас активно обсуждают в соцсетях, тому доказательство.

Сейчас смотрят — Следует запомнить простую аксиому: чужое тело — уникальное и неприкосновенное. Физические границы — незыблемы. То, что лежит вне этой аксиомы, не является нормой, и об этом нужно говорить, — убеждены эксперты. По их словам, к сожалению, это понимают не все, и поэтому есть необходимость снова поднимать тему, которой не место в современном обществе. Какие приемы могут помочь избежать попытки сексуального насилия При очевидной попытке изнасилования действуйте нестандартно и неожиданно для насильника. Главное — перебороть шок и не замереть перед опасностью. Кричите, делайте вид, что не своем уме, скажите что-то максимально неожиданное для нападающего. Его смущение может дать вам время для побега. Посмотрите прямо в глаза. Зрительный контакт может смутить нападающего и дать понять, что вы запомнили, как он выглядит. Это может отпугнуть насильника. Скажите, что имеете заболевание, которое передается половым путем. Как минимум, это может дать несколько секунд, чтобы вырваться и убежать. Применяйте любые доступные методы, чтобы физически сделать невозможным изнасилование (то есть, чтобы у нападающего исчезла эрекция). Тошнота, другие физиологические потребности, навязчивый и болезненный кашель – все это может отвлечь нападающего. Находясь в заведении или у кого-то дома, контролируйте, что вы пьете и едите. Однако, если после выпитого вы резко почувствовали головокружение или ухудшение состояния – немедленно возьмите телефон и вызывайте скорую. После этого сообщите присутствующим, что сейчас по этому адресу приедет карета скорой помощи. Это значительно усложнит потенциальным нападающим дальнейшие действия. Важно: вы должны знать точный адрес людей, к которым собираетесь в гости. К сожалению, и это нужно осознавать, на оккупированных территориях предотвратить изнасилование значительно сложнее. Ведь там не действуют никакие украинские правоохранительные органы. Поэтому: с тарайтесь не попадаться на глаза оккупантам;

тарайтесь не попадаться на глаза оккупантам; з абудьте про косметику, дезодорант, частое мытье головы, нормальную одежду. И хотя это отнюдь не гарантия, ибо не в одежде проблема, такие меры позволят по крайней мере уменьшить вероятность насилия;

абудьте про косметику, дезодорант, частое мытье головы, нормальную одежду. И хотя это отнюдь не гарантия, ибо не в одежде проблема, такие меры позволят по крайней мере уменьшить вероятность насилия; е сли изнасилование уже происходит, главная ваша задача в этой ситуации – выжить. Трезво оценивайте свои усилия: если вы не можете избежать изнасилования и не уверены в своих физических силах относительно активного сопротивления, то лучше не сопротивляться и мысленно отделить себя от ситуации. Источник: Психологическая поддержка

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