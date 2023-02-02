Фахівці популярної онлайн-платформи Психологічна підтримка розповіли про заходи, які допоможуть уникнути спроби сексуального насильства, а також про те, як поводитися, якщо уникнути насильства не вдасться.

– У контексті повномасштабної війни з РФ сексуальне насильство стало повноцінною зброєю проти цивільного населення на окупованих територіях для деморалізації та залякування, – зазначають фахівці.

Скільки історій про групові зґвалтування неповнолітніх Україна почула після звільнення Бучі, Ірпеня, Макарова, Чернігівщини, Харківщини. Ще більше таких історій поглинуло мовчання жінок, які стали жертвами наруги.

Попри це, за словами психологів, в Україні залишається частина суспільства, що готова терпіти насильство. Нещодавній випадок в Києві, який зараз активно обговорюють в соцмережах, тому доказ.

Зараз дивляться – Слід запам’ятати просту аксіому: чуже тіло – унікальне і недоторканне. Фізичні межі – непорушні. Те, що лежить поза цією аксіомою, не є нормою, і про це потрібно говорити, – переконані експерти. За їхніми словами, на жаль, це розуміють не всі, і тому є необхідність знову порушувати тему, якій не місце в сучасному суспільстві. Які заходи можуть допомогти уникнути спроби сексуального насильства При очевидній спробі зґвалтування дійте нестандартно і несподівано для насильника. Головне – перебороти шок і не завмерти перед небезпекою. Кричіть, робіть вигляд, що не своєму розумі, скажіть щось максимально несподіване для нападника. Його збентеження може дати вам час для втечі. Подивіться прямо в очі. Зоровий контакт може збентежити нападника і дати зрозуміти, що ви запам’ятали, як він виглядає. Це може відлякати насильника. Скажіть, що маєте захворювання, яке передається статевим шляхом. Щонайменше, це може дати кілька секунд, щоб вирватися і втекти. Застосовуйте будь-які доступні методи, щоб фізично унеможливити зґвалтування (тобто, щоб у нападника зникла ерекція). Нудота, інші фізіологічні потреби, нав’язливий і болісний кашель – все це може відвернути нападника. Перебуваючи в закладі або у когось вдома, контролюйте, що ви п’єте і їсте. Однак якщо після випитого ви різко відчули запаморочення або погіршення стану – негайно візьміть телефон і викликайте швидку. Після цього повідомте присутнім, що зараз за цією адресою приїде карета швидкої допомоги. Це значно ускладнить потенційним нападникам подальші дії. Важливо: ви повинні знати точну адресу людей, до яких збираєтеся в гості. На жаль, і це потрібно усвідомлювати, на окупованих територіях запобігти зґвалтуванню значно складніше. Адже там не діють жодні українські правоохоронні органи. Тож: намагайтеся не потрапляти на очі окупантам;

забудьте про косметику, дезодорант, часте миття голови, нормальний одяг. І хоча це аж ніяк не гарантія, бо не в одязі проблема, такі заходи допоможуть принаймні зменшити ймовірність насильства;

якщо зґвалтування вже відбувається, головне ваше завдання в цій ситуації – вижити. Тверезо оцінюйте свої зусилля: якщо ви не можете уникнути зґвалтування і не впевнені у своїх фізичних силах щодо активного спротиву, то краще не чинити опір і подумки відокремити себе від ситуації. Джерело: Психологічна підтримка

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