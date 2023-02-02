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Психологія

Заходи, які допоможуть уникнути спроби сексуального насильства — психолог

2 Лютого 2023, 09:07
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
депрессия
Джерело: Depositphotos

Фахівці популярної онлайн-платформи Психологічна підтримка розповіли про заходи, які допоможуть уникнути спроби сексуального насильства, а також про те, як поводитися, якщо уникнути насильства не вдасться.

– У контексті повномасштабної війни з РФ сексуальне насильство стало повноцінною зброєю проти цивільного населення на окупованих територіях для деморалізації та залякування, – зазначають фахівці.

Скільки історій про групові зґвалтування неповнолітніх Україна почула після звільнення Бучі, Ірпеня, Макарова, Чернігівщини, Харківщини. Ще більше таких історій поглинуло мовчання жінок, які стали жертвами наруги.

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Попри це, за словами психологів, в Україні залишається частина суспільства, що готова терпіти насильство. Нещодавній випадок в Києві, який зараз активно обговорюють в соцмережах, тому доказ.

Зараз дивляться

– Слід запам’ятати просту аксіому: чуже тіло – унікальне і недоторканне. Фізичні межі – непорушні. Те, що лежить поза цією аксіомою, не є нормою, і про це потрібно говорити, – переконані експерти.

За їхніми словами, на жаль, це розуміють не всі, і тому є необхідність знову порушувати тему, якій не місце в сучасному суспільстві.

Які заходи можуть допомогти уникнути спроби сексуального насильства

При очевидній спробі зґвалтування дійте нестандартно і несподівано для насильника. Головне – перебороти шок і не завмерти перед небезпекою. Кричіть, робіть вигляд, що не своєму розумі, скажіть щось максимально несподіване для нападника. Його збентеження може дати вам час для втечі.

Подивіться прямо в очі. Зоровий контакт може збентежити нападника і дати зрозуміти, що ви запам’ятали, як він виглядає. Це може відлякати насильника.

Скажіть, що маєте захворювання, яке передається статевим шляхом. Щонайменше, це може дати кілька секунд, щоб вирватися і втекти.

Застосовуйте будь-які доступні методи, щоб фізично унеможливити зґвалтування (тобто, щоб у нападника зникла ерекція). Нудота, інші фізіологічні потреби, нав’язливий і болісний кашель – все це може відвернути нападника.

Перебуваючи в закладі або у когось вдома, контролюйте, що ви п’єте і їсте. Однак якщо після випитого ви різко відчули запаморочення або погіршення стану – негайно візьміть телефон і викликайте швидку.

Після цього повідомте присутнім, що зараз за цією адресою приїде карета швидкої допомоги. Це значно ускладнить потенційним нападникам подальші дії. Важливо: ви повинні знати точну адресу людей, до яких збираєтеся в гості.

На жаль, і це потрібно усвідомлювати, на окупованих територіях запобігти зґвалтуванню значно складніше. Адже там не діють жодні українські правоохоронні органи. Тож:

  • намагайтеся не потрапляти на очі окупантам;
  • забудьте про косметику, дезодорант, часте миття голови, нормальний одяг. І хоча це аж ніяк не гарантія, бо не в одязі проблема, такі заходи допоможуть принаймні зменшити ймовірність насильства;
  • якщо зґвалтування вже відбувається, головне ваше завдання в цій ситуації – вижити.

Тверезо оцінюйте свої зусилля: якщо ви не можете уникнути зґвалтування і не впевнені у своїх фізичних силах щодо активного спротиву, то краще не чинити опір і подумки відокремити себе від ситуації.

Джерело: Психологічна підтримка

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