Психоаналитик Арина Семений на площадке популярного онлайн-ресурса Психологическая поддержка рассказала, откуда берется зависть и как это чувство сказывается на нашей психике.

— Зависть — очень специфический психический феномен. Все переживали это чувство, но признаться в нем бывает сложно даже самому себе. Именно здесь кроется главная опасность, — говорит специалист.

По ее словам, подавление чувства зависти имеет негативные последствия для психического состояния человека, его развития и применения творческих способностей.

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Что вызывает зависть

Зависть — это всегда история удовольствия, которое мы приписываем другим, объясняет психоаналитик. Мы завидуем именно удовольствию, которое в нашем представлении якобы испытывает другой человек, будучи успешным, богатым и т. д.

Другими словами, зависть прямо говорит о том, чего не хватает нам, но это есть у других.

В жизни каждого человека бывают фрустрации, потери, разочарования, неудачи, и все это так или иначе влияет на нашу самооценку, то есть оценивание себя по сравнению с определенным внутренним идеалом.

— Именно в периоды, когда мы недовольны сами собой, зависть может проявляться как защита от неприятных мыслей и чувств, — говорит Арина.

По ее словам, важно осознать — невозможно заставить себя не завидовать, но можно изменить способ регулирования самооценки, проработав внутренние конфликты.

Зависть — очень неприятное чувство. Чтобы с ним справиться, психика использует различные механизмы защиты: отрицание, идеализацию, обесценивание, проекцию, тотальный контроль и прочее. Агрессивное поведение также может быть способом преодолеть чувство зависти.

По словам психоаналитика, самый распространенный механизм такой защиты — обесценивание.

Ярким примером является использование фразы в адрес малознакомых людей вроде: “понятно, как он разбогател – наворовал”.

Механизм здесь такой:

человек проецирует на других свои трудности в самореализации (“если я не могу честно заработать, то и другие не могут”);

затем появляется обесценивающая идея (“наворовала” или “заработала телом”) как способ объяснения своих неудач (“я-то честен, поэтому у меня нет того, что есть в них”).

Зависть очень сильно подрывает веру в себя и заставляет сомневаться в собственных способностях, подчеркивает специалист. Поэтому осознанная работа с чувством зависти – это путь к развитию творческих способностей, возможности получать удовольствие от жизни, любви и благодарности.

Источник: Психологическая поддержка