Психоаналітик Аріна Семеній на майданчику популярного онлайн-ресурсу Психологічна підтримка розповіла, звідки береться заздрість і як це почуття позначається на нашій психіці.

– Заздрість – дуже специфічний психічний феномен. Всі переживали це почуття, але зізнатися в ньому буває складно навіть самому собі. Саме тут криється головна небезпека, – каже фахівець.

За її словами, придушення почуття заздрості має негативні наслідки для психічного стану людини, її розвитку та застосування творчих здібностей.

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Що викликає заздрість

Заздрість – це завжди історія задоволення, яке ми приписуємо іншим, пояснює психоаналітик. Ми заздримо саме задоволенню, яке в нашому уявленні нібито відчуває інша людина, будучи успішною, багатою тощо.

Іншими словами, заздрість прямо говорить про те, чого нам не вистачає, але це є у інших.

У житті кожної людини бувають фрустрації, втрати, розчарування, невдачі, і все це так чи інакше впливає на нашу самооцінку, тобто оцінювання себе порівняно з певним внутрішнім ідеалом.

– Саме в періоди, коли ми незадоволені собою, заздрість може проявлятися як захист від неприємних думок і почуттів, – каже Аріна.

За її словами, важливо усвідомити – неможливо змусити себе не заздрити, але можна змінити спосіб регулювання самооцінки, пропрацювавши внутрішні конфлікти.

Заздрість – дуже неприємне почуття. Щоб з ним впоратися, психіка використовує різні механізми захисту: заперечення, ідеалізацію, знецінення, проєкцію, тотальний контроль та інше. Агресивна поведінка також може бути способом подолати почуття заздрості.

За словами психоаналітика, найпоширеніший механізм такого захисту — знецінення.

Яскравим прикладом є використання фрази на адресу малознайомих людей на кшталт: “зрозуміло, як він розбагатів – накрав”.

Механізм тут такий:

людина про є ктує на інших свої труднощі в самореалізації (“якщо я не можу чесно заробити, то й інші не можуть”);

на інших свої труднощі в самореалізації (“якщо я не можу чесно заробити, то й інші не можуть”); потім з’являється знеціню вальна ідея (“накрала” або “заробила тілом”) як спосіб пояснення своїх невдач (“от я чесний, тому не маю того, що є в них”).

Заздрість дуже сильно підриває віру в себе і змушує сумніватися у власних здібностях, наголошує фахівець. Тому усвідомлена робота з почуттям заздрості – це шлях до розвитку творчих здібностей, можливості отримувати задоволення від життя, любові та подяки.

Джерело: Психологічна підтримка