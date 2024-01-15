52% украинцев нуждаются в качественной психосоциальной поддержке. Об этом сказала директор по координации органов власти Координационного центра по психическому здоровью Кабмина и советник премьер-министра Ирина Микичак.

Психологическая помощь украинцам

Микичак отметила, что эта потребность в психосоциальной поддержке является фактической и будет и в дальнейшем актуальной для значительной части населения.

— Значительная часть граждан Украины — не менее 52% — нуждается и будет нуждаться в качественной доказательной психосоциальной поддержке, — заявила она.

Руководитель проектов благотворительной организации Возрождение общин Наталья Зарецкая считает, что доступность психологической помощи в учреждениях здравоохранения имеет большое значение, она должна быть не только качественной, но и доступной для всех.

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Ирина Микичак добавила — последствия травм, нанесенных российской агрессией, будут ощутимы в украинском обществе в течение многих лет.

Психологическая помощь медработникам

Ирина Микичак отметила, что программа психосоциальной поддержки медработников является важным шагом для укрепления медицинской системы и улучшения оказания помощи гражданам.

— Программа психосоциальной поддержки медработников — это один из методов и способов усилить способность нашей медсистемы, — сказала Ирина Микичак.