52% українців потребують якісної психосоціальної підтримки. Про це сказала директорка з координації органів влади Координаційного центру з психічного здоров’я Кабміну та радниця прем’єр-міністра Ірина Микичак.

Психологічна допомога українцям

Микичак наголосила, що ця потреба в психосоціальній підтримці є фактичною та буде і надалі актуальною для значної частини населення.

– Значна частина громадян України — щонайменше 52% – потребує і буде потребувати якісної доказової психосоціальної підтримки, – заявила вона.

Керівниця проєктів благодійної організації Відродження громад Наталія Зарецька вважає, що доступність психологічної допомоги у закладах охорони здоров’я має велике значення, вона повинна бути не лише якісною, але й доступною для всіх.

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Ірина Микичак додала – наслідки травм, завданих російською агресією, будуть відчутні в українському суспільстві протягом численних років.

Психологічна допомога медпрацівникам

Ірина Микичак зазначила, що програма психосоціальної підтримки медпрацівників є важливим кроком для зміцнення медичної системи та покращення надання допомоги громадянам.

– Програма психосоціальної підтримки медпрацівників – це один з методів і способів посилити спроможність нашої медсистеми, – сказала Ірина Микичак.