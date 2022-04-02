Война в Украине не просто изменила привычную жизнь наших людей, многим она ее сломала. Пережившие обстрелы, блокаду, смерть детей, родителей или близких еще долго не смогут оправиться и спать спокойно.

И чтобы опыт граждан Украины не остался непреодолимой травмой на всю жизнь, Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ), Министерство образования и науки Украины, Украинский институт когнитивно-поведенческой терапии и Всеукраинский общественный центр Волонтер создали и запустили проект психологической поддержки ПОРУЧ.

Это группы психологической поддержки для подростков и родителей, которым готовы помогать психологи. Они будут работать как офлайн, так и онлайн.

Онлайн-встречи будут проходить в ZOOM. Один из ведущих психологов будет работать с 10 участниками. Психологическая помощь будет бесплатной. Время встреч будет согласовано с каждым участником.

Во время работы с психологом дети смогут поделиться переживаниями о событиях, получить поддержку других участников группы и специалистов, а также узнать способы поддерживать себя и близких в сложные времена. Для них будет важно побыть в сообществе людей, которые понимают и поддерживают друг друга.

Заполнить заявку на участие можно здесь: https://poruch.me/teenagers

Психологи проекта ПОРУЧ помогают не только подросткам, но и их родителям. Ведь на них двойная психологическая нагрузка: заботиться не только о своем психическом здоровье, но и о состоянии детей.

Лишняя поддержка в таком случае не помешает. Взрослые участники будут обсуждать темы, как управлять эмоциями в сложные времена, как поддержать себя и близких и унять боль. Важно также научиться планировать во времена неопределенности и искать ресурсы для этого, чтобы в конце концов найти себя в новых жизненных условиях.

Принять участие можно по ссылке: https://poruch.me/parents

К проекту привлечены профессиональные психологи с навыками помощи людям, пережившим войну, а также те, кто стремится профессионально подготовиться и начать столь важную в настоящее время работу. Если вы психолог и хотите приобщиться, то просмотреть требования и заполнить заявку можно здесь: https://poruch.me/psychologyst

Источник: МОН, ЮНИСЕФ