Війна в Україні не просто змінила звичне життя наших людей, багатьом вона його зламала. Ті, хто пережив обстріли, блокаду, смерть дітей, батьків або близьких ще довго не зможуть оговтатися та спати спокійно.
Та щоб досвід громадян України не залишився непереборною травмою на все життя, Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ), Міністерство освіти і науки України, Український інститут когнітивно-поведінкової терапії та Всеукраїнський громадський центр Волонтер створили та запустили проект психологічної підтримки ПОРУЧ.
Це групи психологічної підтримки для підлітків і батьків, яким готові допомагати психологи. Вони будуть працювати як офлайн, так і онлайн.
Онлайн-зустрічі відбуватимуться в ZOOM. Один ведучий психолог буде працювати з 10 учасниками. Психологічна допомога буде безоплатною. Час зустрічей буде узгоджено з кожним учасником.
Під час роботи з психологом діти зможуть поділитися переживаннями про події, отримати підтримку інших учасників групи та фахівців, а також дізнатися про способи підтримувати себе та близьких у складні часи. Для них буде важливим побути в спільноті людей, які розуміють і підтримують одне одного.
Заповнити заявку на участь можна тут: https://poruch.me/teenagers
Психологи проекту ПОРУЧ допомагають не лише підліткам, а й їхнім батькам. Адже на них подвійне психологічне навантаження: опікуватися не тільки своїм психічним здоров’ям, а й станом дітей.
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Зайва підтримка в такому випадку не завадить. Дорослі учасники будуть обговорювати теми, як керувати емоціями в складні часи, як підтримати себе та близьких та вгамувати біль. Важливо також навчитися планувати в часи невизначеності та шукати ресурси для цього, щоб в решті0-решт знайти себе в нових життєвих умовах.
Взяти участь можна за посиланням https://poruch.me/parents
До проекту залучені професійні психологи з навичками допомоги людям, що пережили війну, а також ті, хто прагне професійно підготуватися та розпочати таку важливу на даний час роботу. Якщо ви психолог і хочете долучитися, то переглянути вимоги та заповнити заявку можна тут https://poruch.me/psychologyst
Джерело: МОН, ЮНИСЕФ