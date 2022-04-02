Та щоб досвід громадян України не залишився непереборною травмою на все життя, Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ), Міністерство освіти і науки України, Український інститут когнітивно-поведінкової терапії та Всеукраїнський громадський центр Волонтер створили та запустили проект психологічної

Війна в Україні не просто змінила звичне життя наших людей, багатьом вона його зламала. Ті, хто пережив обстріли, блокаду, смерть дітей, батьків або близьких ще довго не зможуть оговтатися та спати спокійно.

Це групи психологічної підтримки для підлітків і батьків, яким готові допомагати психологи. Вони будуть працювати як офлайн, так і онлайн.

Онлайн-зустрічі відбуватимуться в ZOOM. Один ведучий психолог буде працювати з 10 учасниками. Психологічна допомога буде безоплатною. Час зустрічей буде узгоджено з кожним учасником.

Під час роботи з психологом діти зможуть поділитися переживаннями про події, отримати підтримку інших учасників групи та фахівців, а також дізнатися про способи підтримувати себе та близьких у складні часи. Для них буде важливим побути в спільноті людей, які розуміють і підтримують одне одного.

https://poruch.me/teenagers Заповнити заявку на участь можна тут:

Психологи проекту ПОРУЧ допомагають не лише підліткам, а й їхнім батькам. Адже на них подвійне психологічне навантаження: опікуватися не тільки своїм психічним здоров’ям, а й станом дітей.