Практический психолог Юлия Ворман в рамках онлайн-платформы Психологическая поддержка представила пять фильмов, которые, с точки специалиста, могут мотивировать и вдохновлять на решительные поступки и судьбоносные решения.

Мы — одна команда (2006). В роковую ночь 1970 года университетская команда по американскому футболу из небольшого городка Хантингтон, расположенного в Западной Вирджинии, разбилась в авиакатастрофе. Погибли все 75 человек — игроки и тренеры.

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Пережить эту страшную трагедию и получить надежду на будущее хантингтонцам удается благодаря дерзости и настойчивости молодого тренера Джека Ленджиела, который формирует новую команду…

Миллионер из трущоб (2008). Джамал Малик, 18-летний сирота из трущоб в Мумбаи, всего в одном шаге от победы в телеигре «Кто хочет стать миллионером?” и выигрыша 20 млн рупий.

Прервав игру, его арестовывает полиция по подозрению в мошенничестве. Откуда юнец, выросший на улице, может знать так много? На допросе в полиции Джамал рассказывает печальную историю своей жизни: о пережитых приключения вместе с братом, о стычках с местными бандами, о своей трагической любви. Каждая глава личной истории удивительным образом дала ему ответы на вопросы телевикторины.

Когда игру возобновят, инспектору полиции и 60 млн зрителей захочется выяснить ответ лишь на один вопрос: зачем этот юноша без явного стремления к богатству решил принять участие в телепрограмме?

Человек, который изменил все (2011). Фильм снят по книге Майкла M. Льюиса, изданной в 2003 году, об Оклендской бейсбольной команде и ее генеральном менеджере Билли Бине. Его цель — создать конкурентоспособную бейсбольную команду, несмотря на финансовые трудности.

Мирный воин (2006). Дэн Миллмен — талантливый гимнаст, мечтающий о выступлении на Олимпийских играх. У него есть все: награды, друзья по команде, быстрые мотоциклы, девушки и отчаянные вечеринки. Мир Дэна переворачивается с ног на голову, когда он встречает загадочного незнакомца по имени Сократ, у которого достаточно возможностей, чтоб открыть новый мир силы и понимания.

После серьезной травмы, с помощью Сократа и эфемерной молодой девушки по имени Джой,ль Дэн понимает, что ему многому еще предстоит научиться.

Писатели воли (2006). Рассказ о нелегких буднях учительницы английского языка, которая преподает в одной из школ калифорнийского городка Лонг-Бич. Ее ученики — почти сплошь субъекты, для которых английский вовсе не является родным языком. К тому же Лонг-Бич славится своими бандитскими традициями…

Источник: Психологическая поддержка