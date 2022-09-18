Практичний психолог Юлія Ворман в рамках онлайн-платформи Психологічна підтримка представила п’ять фільмів, які, з точки зору фахівця, можуть мотивувати і надихати на рішучі вчинки і доленосні рішення.

Ми – одна команда (2006). У фатальну ніч 1970 року університетська команда з американського футболу з невеликого містечка Хантінгтон, розташованого в Західній Вірджинії, розбилася в авіакатастрофі. Загинули всі 75 осіб-гравці і тренери.

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Пережити цю страшну трагедію і отримати надію на майбутнє хантінгтонцям вдається завдяки зухвалості і наполегливості молодого тренера Джека Ленджіела, який формує нову команду…

Мільйонер з нетрів (2008). Джамал Малік, 18-річний сирота з нетрів в Мумбаї, всього в одному кроці від перемоги в телегрі “Хто хоче стати мільйонером?” і виграшу 20 млн рупій.

Перервавши гру, його заарештовує поліція за підозрою в шахрайстві. Звідки молодик, що виріс на вулиці, може знати так багато? На допиті в поліції Джамал розповідає сумну історію свого життя: про пережиті пригоди разом з братом, про сутички з місцевими бандами, про своє трагічне кохання. Кожна глава особистої історії дивним чином дала йому відповіді на питання телевікторини.

Коли гру відновлять, інспектору поліції і 60 млн глядачів захочеться з’ясувати відповідь лише на одне питання: навіщо цей юнак без явного прагнення до багатства вирішив взяти участь в телепрограмі?

Людина, яка змінила все (2011). Фільм знятий за книгою Майкла M. Льюїса, виданою в 2003 році, про Оклендську бейсбольну команду і її генерального менеджера Біллі Біне. Його мета – створити конкурентоспроможну бейсбольну команду, незважаючи на фінансові труднощі.

Мирний воїн (2006). Ден Міллмен – талановитий гімнаст, який мріє про виступ на Олімпійських іграх. У нього є все: нагороди, друзі по команді, швидкі мотоцикли, дівчата і відчайдушні вечірки. Світ Дена перевертається з ніг на голову, коли він зустрічає загадкового незнайомця на ім’я Сократ, у якого достатньо можливостей, щоб відкрити новий світ сили і розуміння.

Після серйозної травми, за допомогою Сократа і ефемерної молодої дівчини на ім’я Джой, Ден розуміє, що йому багато чому ще належить навчитися.

Письменники волі (2006). Розповідь про нелегкі будні вчительки англійської мови, яка викладає в одній зі шкіл каліфорнійського містечка Лонг-Біч. Її учні – майже суцільно суб’єкти, для яких англійська зовсім не є рідною мовою. До того ж Лонг-Біч славиться своїми бандитськими традиціями…

Джерело: Психологічна підтримка