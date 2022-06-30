Уровень психологического истощения украинцев стал одним из маркеров, которые исследовала социологическая группа Рейтинг в рамках четырнадцатой волны проекта Украина в условиях войны.

— Динамика исследования эмоциональных состояний украинцев за период с марта 2020 по июнь 2022, показывает, что незначительные изменения в повседневной оценке собственного эмоционального напряжения, — отмечается в пресс-релизе Рейтинга.

Сообщается, что пик напряжения пришелся на начало апреля 2022 года (3.5 из 5). Но на июнь 2022 года наблюдается постепенный возврат к показателям мирного времени (2.9).

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По мнению социологов, это вероятно является эмоциональной адаптацией к войне, которая может быть связана как с резервами психики человека, так и с внешними обстоятельствами, которые для большинства граждан относительно стабилизировались или хотя бы стали понятными и определенными.

Отмечается, что в спокойном и очень спокойном состоянии находятся 24% украинцев. В напряженном и очень напряженном – 39%. Напряженность возрастает с возрастом.

Также она чаще присуща женщинам (вероятно из-за высокой чувствительности и необходимость заботиться не только о себе, а о детях) и лицам, которые считают, что во время войны надо себя ограничивать, – такое требование значительно повышает стресс.

Индекс психологического истощения по-прежнему достаточно умеренный (2.0). В динамике с апреля по июнь 2022 года он не изменился, кроме как в показателе доверия к людям (снизилась).

Стало больше тех, кто считает, что людям нельзя доверять, и думает о том, что с ним может произойти что-то плохое. Последнее связано с новостями о разрушениях и погибших, и с осознанием, что мало осталось тех, кого это хотя бы косвенно не коснулось.

Индекс психологического истощения в основном “обеспечен” печальным настроением (2.7) и недоверием к людям (2.6). Однако, украинцы все еще могут положиться на себя (1.6) и не чувствуют себя “мертвыми” внутри (1.4).

Наиболее эмоционально истощенными чувствуют себя: