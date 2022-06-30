Рівень психологічного виснаження українців став одним з маркерів, які досліджувала соціологічна група Рейтинг в рамках 14-ї хвилі проєкту Україна в умовах війни.

– Динаміка дослідження емоційних станів українців за період з березня 2020 по червень 2022 показує, що є незначні зміни в повсякденній оцінці власного емоційного напруження, – наголошується в пресрелізі Рейтингу.

Повідомляється, що пік напруги прийшовся на початок квітня 2022 року (3.5 з 5). Але на червень 2022 року спостерігається поступове повернення до показників мирного часу (2.9).

На думку соціологів, це, ймовірно, є емоційною адаптацією до війни, яка може бути пов’язана як з резервами психіки людини, так і з зовнішніми обставинами, які для більшості громадян відносно стабілізувалися або хоча б стали зрозумілими і визначеними.

Зараз дивляться

Відзначається, що в спокійному і дуже спокійному стані перебувають 24% українців. У напруженому і дуже напруженому – 39%. Напруженість зростає з віком.

Також вона частіше притаманна жінкам (ймовірно, через високу чутливість та необхідність дбати не лише про себе, а про дітей) та особам, які вважають, що під час війни треба себе обмежувати, – така вимога значно підвищує стрес.

Індекс психологічного виснаження, як і раніше, досить помірний (2.0). У динаміці з квітня по червень 2022 року він не змінився, окрім як у показнику довіри до людей (знизилася).

Стало більше тих, хто вважає, що людям не можна довіряти, і думає про те, що з ним може статися щось погане. Останнє пов’язано з новинами про руйнування і загиблих, і з усвідомленням, що мало залишилося тих, кого це хоча б побічно не торкнулося.

Індекс психологічного виснаження в основному “забезпечений” сумним настроєм (2.7) і недовірою до людей (2.6). Однак, українці все ще можуть покластися на себе (1.6) і не відчувають себе “мертвими” всередині (1.4).

Найбільш емоційно виснаженими почуваються: