Юморист и телеведущий Рома Мищеряков за кулисами проекта “єПитання” поделился лайфхаками против тревожности и плохих мыслей.

– Мне помогает наш благотворительный проект “Точка збору”. Сейчас очень много сборов, которые нужно закрывать. Мы постоянно должны помогать нашим защитникам на пути к победе, – говорит Роман.

Он советует, как только вы чувствуете злость на агрессора, сразу делайте донат. Открывайте сториз в соцсетях, ищите сборы проверенных благотворительных фондов или волонтеров и донатьте. По словам Романа, это точно помогает.

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Еще один совет от телеведущего – фильтровать свое инфополе.

– Я не психолог, но думаю так: когда чувствуете, что едет крыша, то это может быть из-за потока информации, – говорит Мищеряков.

По его словам, если вы подписаны на 20 групп в Telegram, и в каждой из них новости примерно одни и те же, но просто поданы по-разному, то оставьте один Telegram-канал, которому доверяете, и узнавайте новости оттуда.

Развлекательное семейное шоу “єПитання” с ведущей Лесей Никитюк смотрите на Новом канале по понедельникам в 20.00. А утреннее шоу с Романом Мищеряковым “Ранок у великому місті” включайте с понедельника по четверг в 7.00.