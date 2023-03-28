Гуморист і телеведучий Рома Міщеряков за лаштунками проекту “єПитання” поділився лайфхаками проти тривожності і поганих думок.

– Мені допомагає наш благодійний проект “Точка збору”. Зараз дуже багато зборів, які потрібно закривати. Ми постійно повинні допомагати нашим захисникам на шляху до перемоги, – каже Роман.

Він радить, як тільки ви відчуваєте злість на агресора, відразу робіть донат. Відкривайте сторіз в соцмережах, шукайте збори перевірених благодійних фондів або волонтерів і донатьте. За словами Романа, це точно допомагає

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Ще одна порада від телеведучого – фільтрувати своє інфополе.

– Я не психолог, але думаю так: коли відчуваєте, що їде дах, то це може бути через потік інформації, – каже Міщеряков.

За його словами, якщо ви підписані на 20 груп в Telegram, і в кожній з них новини приблизно одні й ті ж, але просто подані по-різному, то залиште один Telegram-канал, якому довіряєте, і дізнавайтеся новини звідти.

Розважальне сімейне шоу “єПитання” з ведучою Лесею Нікітюк дивіться на Новому каналі щопонеділка о 20.00. А ранкове шоу з Романом Міщеряковим “Ранок у великому місті” вмикайте з понеділка по четвер о 7.00.