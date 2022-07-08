Можно ли позволять себе радоваться жизни во время войны, когда мы сами находимся в полной безопасности, а родная страна захлебывается от слез и горя?

Примерно с таким вопросом, ответ на который, уверены, волнует очень многих украинцев, Факты ICTV обратились к психологу Виктории Островской.

— Давайте договоримся сразу: радоваться во время войны не только можно, но и нужно, — настаивает психолог.

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По ее словам, положительные, светлые и радостные эмоции просто необходимы нашей психике. В первую очередь для того, чтобы выдержать выпавшее на нашу долю тяжелое испытание.

— Другой вопрос, насколько уместна наша радость жизни в тех или иных обстоятельствах. И это — вопрос нравственных приоритетов каждого из нас, — уточняет Виктория.

И предлагает разобраться с ситуативными моментами, когда следует хорошо подумать, прежде чем поделиться своим благополучием и умиротворением с окружающим миром.

Осторожнее с социальными сетями. В период войны, когда наши ленты в соцсетях заполнены сообщениями о погибших героях, ваши радостные лица на фоне прекрасных пейзажей, например Испании или Швейцарии, мягко говоря, будут выглядеть неуместно и, как минимум, вызывать раздражение.

Вполне уместными в этот период могут быть ваши позитивные посты с домашними питомцами или цветами. Такие снимки, может, и не вызовут особого восторга, но и злость тоже вряд ли спровоцируют.

Не нужно постить еду и всякие вкусности, поскольку в некоторых регионах, особенно тех, которые временно оккупированы, люди вынуждены жить впроголодь.

Рассказывая о своей волонтерской работе, старайтесь не выпячивать себя, побольше рассказывайте о своих коллегах, и о людях, которым вы помогаете.

Самое главное: к чувствам людей, которые увидят ваши публикации в социальных сетях, нужно относиться в максимально щадящем режиме.

Чтобы выбрать правильную тональность, следует постараться поставить себя на место человека, которому, в отличие от вас, сегодня во много раз тяжелее и горше.