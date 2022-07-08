Чи можна дозволяти собі радіти життю під час війни, коли ми самі знаходимося в цілковитій безпеці, а рідна країна захлинається від сліз і горя.

Приблизно з таким питанням, відповідь на яке, впевнені, хвилює дуже багатьох українців, Факти ICTV звернулися до психолога Вікторії Островської.

– Давайте домовимося відразу: радіти під час війни не тільки можна, а й потрібно, – наполягає психолог.

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За її словами, позитивні, світлі і радісні емоції просто необхідні нашій психіці. В першу чергу для того, щоб витримати важке випробування, що випало на нашу долю.

– Інше питання, наскільки доречна наша радість життя в тих чи інших обставинах. І це – питання моральних пріоритетів кожного з нас, – уточнює Вікторія.

І пропонує розібратися з ситуативними моментами, коли слід добре подумати, перш ніж поділитися своїм благополуччям і умиротворенням з навколишнім світом:

обережніше з соціальними мережами. У період війни, коли наші стрічки з соцмережах заповнені повідомленнями про загиблих героїв, ваші радісні обличчя на тлі прекрасних пейзажів, наприклад, Іспанії або Швейцарії, м’яко кажучи, будуть виглядати недоречно і, як мінімум, викликати роздратування;

цілком доречними в цей період можуть бути ваші позитивні пости з домашніми вихованцями або квітами. Такі знімки може і не викличуть особливого захоплення, але і злість теж навряд чи спровокують;

не потрібно постити їжу і всяку смакоту, оскільки в деяких регіонах, особливо тих, які тимчасово окуповані, люди змушені жити впроголодь;

розповідаючи про свою волонтерську роботу, намагайтеся не випинати себе, побільше розповідайте про своїх колег і про людей, яким ви допомагаєте.

Найголовніше, до почуттів людей, які побачать ваші публікації в соціальних мережах, потрібно ставитися в максимально щадному режимі.

Щоб вибрати правильну тональність, слід постаратися поставити себе на місце людини, якій, на відміну від вас, сьогодні набагато важче і гірше.