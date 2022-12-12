Специалисты популярного онлайн-ресурса Психологическая поддержка объяснили, почему так важен психолог для ребенка, пострадавшего от войны.

— В психологии есть понятие: когда ребенок не может справиться со своими эмоциями, родители помогают ему их пережить: успокоить, выслушать и объяснить чувства, — рассказывают специалисты.

Однако, по их словам, во время войны мама и папа зачастую не могут в таком же объеме принять переживания, боль своих малышей, потому что тоже переполнены болью и страданиями.

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— Когда мама переживает, плачет, она становится для ребенка ненадежным объектом привязанности, — комментирует психолог.

В итоге ребенок сам прекращает рассказывать самым близким людям о своих переживаниях, потому что видит боль мамы и боится ее нагружать еще и своими переживаниями.

Но любая скрытая травма рано или поздно проявится. Поэтому роль психолога в таких случаях — перенять на себя эту боль и переживания, объясняют специалисты.

По их словам, если пренебречь помощью психолога, последствия могут быть самыми печальными.

— Ребенок может начать болеть, могут проявляться симптомы астмы, колит, гастрит, расстройство пищевого поведения и тому подобное — все эти болезни лечат в комплексе с психологом, — говорят специалисты.

По их словам, психолог нужен не только пострадавшему ребенку, но и его родителям/опекунам. Ведь в период переживания ребенком травмы возникает потребность в особом отношении к воспитанию, чтобы не нанести ребенку еще больший вред.

Не стоит думать, что боль пройдет, что время лечит. Обращайтесь к специалистам вовремя, призывают психологи.

Источник: Психологическая поддержка