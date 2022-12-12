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Психологія

Щоб не було пізно: чому такий важливий психолог для дитини, яка постраждала від війни

12 Грудня 2022, 15:11
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
діти
Джерело: Depositphotos

Фахівці популярного онлайн-ресурсу Психологічна підтримка пояснили, чому такий важливий психолог для дитини, яка постраждала від війни.

– У психології є поняття: коли дитина не може впоратися зі своїми емоціями, батьки допомагають їй їх пережити: заспокоїти, вислухати і пояснити почуття, – розповідають фахівці.

Однак, за їхніми словами, під час війни мама і тато часто не можуть в такому ж обсязі прийняти переживання, біль своїх малюків, тому що теж переповнені болем і стражданнями.

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– Коли мама переживає, плаче, вона стає для дитини ненадійним об’єктом прихильності, – коментує психолог.

В результаті дитина сама припиняє розповідати найближчим людям про свої переживання, тому що бачить біль мами і боїться її навантажувати ще й своїми переживаннями.

Але будь-яка прихована травма рано чи пізно проявиться. Тому роль психолога в таких випадках — перейняти на себе цей біль і переживання, пояснюють фахівці.

За їхніми словами, якщо знехтувати допомогою психолога, наслідки можуть бути найсумнішими.

– Дитина може почати хворіти, можуть проявлятися симптоми астми, коліт, гастрит, розлад харчової поведінки тощо — всі ці хвороби лікують у комплексі з психологом, – кажуть фахівці.

За їхніми словами, психолог потрібен не тільки постраждалій дитині, але і її батькам/опікунам. Адже в період переживання дитиною травми виникає потреба в особливому ставленні до виховання, щоб не завдати дитині ще більшої шкоди.

Не варто думати, що біль пройде, що час лікує. Звертайтеся до фахівців вчасно, закликають психологи.

Джерело: Психологічна підтримка

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Батьки Війна в Україні Поради психолога психічні розлади
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