Эксперт Виктория Островская в комментарии Фактам ICTV рассказала, как выбрать именно того психолога, который нам подходит.

— Иногда человек может справиться со сложным эмоциональным состоянием самостоятельно, но есть ситуации, когда негативная установка закладывается в наш мозг на уровне подсознания, — объясняет Виктория.

Именно в таких случаях, по ее словам, следует обращаться к специалисту, который поможет справиться с таким состоянием. И тут важно понимать, насколько нам подходит выбранный психолог.

Виктория Островская говорит, что психолог обязательно должен быть дипломированным. Поэтому не стесняйтесь попросить предъявить вам соответствующую “корочку”.

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— Так называемый “психолог”, который прошел сомнительные курсы за 3-4 месяца, не только не поможет, но и усугубит ситуацию. Мы же не пойдем к стоматологу лечить зубы, у которого образование 3-4 месяца, — комментирует эксперт.

Кроме того, по словам Виктории, психолог обязательно должен пройти повышение квалификации и быть сертифицированным по направлениям КПТ, Гештальт, Психоанализ, МАК, позитивная психология и т.д.

— В беседе с клиентом психолог ни в коем случае не должен давить, если человеку по тем или иным причинам трудно ответить на вопрос. Не каждый из нас способен открыться сразу. Тут психолог должен прочувствовать клиента и поменять тактику, — отмечает эксперт.

По ее словам, от психолога мы должны выходить с чувством эмоционального облегчения. И не потому, что визит, слава Богу, закончился, а потому что нам стало действительно спокойнее и легче.

Что же касается специалистов, к которым мы идем по рекомендации знакомых, то здесь нужно понимать, что этот психолог не обязательно подойдет и нам тоже.

— Многие психологи предоставляют клиенту 10 минут бесплатного общения, чтобы человек смог понять, насколько комфортно ему общаться и сможет ли он раскрыться, — говорит Виктория.

Психолог не должен говорить, сколько вы должны пройти у него сессий. Это неправильно. Ведь кому-то хватит и одного визита, что разобрать проблему, а у кого-то впереди долгий путь к выздоровлению.

И, наконец, выбирайте специалиста по вашему темпераменту. Ведь кому-то подойдет в определенной степени жесткое и бескомпромиссное общение. В то время, как для другого более приемлема спокойная умиротворяющая беседа.