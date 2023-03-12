Експерт Вікторія Островська у коментарі Фактам ICTV розповіла, як обрати саме того психолога, який нам підходить.

– Іноді людина може впоратися зі складним емоційним станом самостійно, але є ситуації, коли негативна установка закладається в наш мозок на рівні підсвідомості, – пояснює Вікторія.

Саме в таких випадках, за її словами, слід звертатися до фахівця, який допоможе впоратися з таким станом. І тут важливо розуміти, наскільки нам підходить обраний психолог.

Вікторія Островська каже, що психолог обов’язково повинен бути дипломованим. Тому не соромтеся попросити пред’явити вам відповідну “корочку”.

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– Так званий “психолог”, який пройшов сумнівні курси за 3-4 місяці, не тільки не допоможе, але й погіршить ситуацію. Ми ж не підемо до стоматолога лікувати зуби, у якого освіта 3-4 місяці, – коментує експерт.

Крім того, за словами Вікторії, психолог обов’язково повинен пройти підвищення кваліфікації і бути сертифікованим за напрямками КПТ, Гештальт, Психоаналіз, МАК, позитивна психологія тощо.

– У бесіді з клієнтом психолог ні в якому разі не повинен тиснути, якщо людині з тих чи інших причин важко відповісти на питання. Не кожен з нас здатний відкритися відразу. Тут психолог повинен відчути клієнта і поміняти тактику, – зазначає експерт.

За її словами, від психолога ми повинні виходити з почуттям емоційного полегшення. І не тому, що візит, слава Богу, закінчився, а тому що нам стало дійсно спокійніше і легше.

Що ж стосується фахівців, до яких ми йдемо за рекомендацією знайомих, то тут потрібно розуміти, що цей психолог не обов’язково підійде і нам теж.

– Багато психологів надають клієнту 10 хвилин безкоштовного спілкування, щоб людина змогла зрозуміти, наскільки комфортно їй спілкуватися і чи зможе вона розкритися, – каже Вікторія.

Психолог не повинен говорити, скільки ви повинні пройти у нього сесій. Це неправильно. Адже комусь вистачить і одного візиту, що розібрати проблему, а у когось попереду довгий шлях до одужання

І, нарешті, вибирайте фахівця за вашим темпераментом. Адже комусь підійде певною мірою жорстке і безкомпромісне спілкування. У той час, як для іншого більш прийнятна спокійна бесіда.