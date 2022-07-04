Специалисты онлайн-платформы Психологическая поддержка предлагают на выбор четыре эффективных упражнения по снижению уровня тревожности.
По словам практического психолога Юлии Ворман, техники, которые предлагаются, помогут стабилизировать эмоциональное состояние, снизить уровень тревоги, справиться с физическим и психическим напряжением от стресса.
Дыхание по квадрату
При выполнении техники важно фокусировать внимание на ритме дыхания и том, как вы делаете продленный полный выдох.
Схема такая:
- вдох. Считаем до четырех;
- пауза. Считаем до четырех;
- выдох. Считаем до четырех;
- пауза. Считаем до четырех.
Для эмоциональной стабилизации достаточно 5-8 циклов повторения упражнения.
Глубокое дыхание
- лягте;
- просканируйте свое тело и определите те части, в которых чувствуется напряжение;
- одну руку положите на живот, а другую — на грудную клетку;
- медленно вдохните через нос животом так, чтобы рука поднялась
вверх; грудная клетка должна подняться только слегка. Задержите дыхание и сосчитайте до пяти;
- слегка улыбнитесь, а затем как можно дольше выдыхайте через рот. Во время выдоха издавайте шипящий звук.
Повторите упражнение минимум пять раз, в перспективе сможете увеличить время практики глубокого дыхания до 5-10 мин.
По окончании упражнения снова просканируйте свое тело, чтобы увидеть, осталось ли напряжение. После овладения этой техникой вы сможете выполнять ее в любом положении тела.
Прогрессивная мышечная релаксация
Выполняя это упражнение, вам необходимо:
- поэтапно напрягать различные группы мышц;
- задерживать это напряжение;
- с выдохом отпустить напряжение и расслабить тело.
Итак:
- напрягите последовательно мышцы ног, стопы, икроножные мышцы, ягодицы, спину, живот, руки, сожмите кулаки, напрягите шею, мышцы лица и головы;
- задержите напряжение;
- с выдохом — отпустите.
Если есть необходимость, сделайте несколько циклов этого упражнения.
Безопасное место
Эта техника на воображение, поможет вам отвлечься от происходящего сейчас.
Итак:
- сядьте или лягте, закройте глаза;
- сосредоточьтесь на своем теле и расслабьте его;
- сделайте глубокий вдох носом и продолжительный выдох ртом;
- попробуйте в своем воображении воссоздать то место, которое у вас ассоциируется с безопасностью и комфортом. Это может быть реальное воспоминание или что-то фантастическое. Что вы чувствуете в этом месте? Слышите? Видите? Представьте/вспомните все как можно подробней;
- побудьте там;
- впитайте в себя спокойствие, комфорт, положительные переживания и эмоции, которые связаны с этим местом.
Источник: Психологическая поддержка