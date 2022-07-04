Фахівці онлайн-платформи Психологічна підтримка пропонують на вибір чотири ефективних вправи щодо зниження рівня тривожності.
За словами практичного психолога Юлії Ворман, техніки, які пропонуються, допоможуть стабілізувати емоційний стан, знизити рівень тривоги, впоратися з фізичним і психічним напруженням від стресу.
Дихання по квадрату
При виконанні техніки важливо фокусувати увагу на ритмі дихання і на тому, як ви робите продовжений повний видих.
Схема така:
- вдих. Рахуємо до чотирьох;
- пауза. Рахуємо до чотирьох;
- видих. Рахуємо до чотирьох;
- пауза. Рахуємо до чотирьох.
Для емоційної стабілізації досить 5-8 циклів повторення вправи.
Глибоке дихання
- лягте;
- проскануйте своє тіло і визначте ті частини, в яких відчувається напруга;
- одну руку покладіть на живіт, а іншу – на грудну клітку;
- повільно вдихніть через ніс животом так, щоб рука піднялася
вгору; грудна клітка повинна піднятися тільки злегка. Затримайте дихання й порахуйте до п’яти;
- злегка посміхніться, а потім якомога довше видихайте через рот. Під час видиху видавайте шиплячий звук.
Повторіть вправу мінімум п’ять разів, в перспективі зможете збільшити час практики глибокого дихання до 5-10 хв.
Після закінчення вправи знову проскануйте своє тіло, щоб побачити, чи залишилося напруга. Після оволодіння цією технікою ви зможете виконувати її в будь-якому положенні тіла.
Прогресивна м’язова релаксація
Виконуючи цю вправу, вам необхідно:
- поетапно напружувати різні групи м’язів;
- затримувати цю напругу;
- з видихом відпустити напругу і розслабити тіло.
Отже:
- напружте послідовно м’язи ніг, стопи, литкові м’язи, сідниці, спину, живіт, руки, стисніть кулаки, напружте шию, м’язи обличчя і голови;
- затримайте напругу;
- з видихом — відпустіть.
Якщо є необхідність, зробіть кілька циклів цієї вправи.
Безпечне місце
Ця техніка на уяву, допоможе вам відволіктися від того, що відбувається зараз.
Отже:
- сядьте або ляжте, закрийте очі;
- зосередьтеся на своєму тілі і розслабте його;
- зробіть глибокий вдих носом і тривалий видих ротом;
- спробуйте в своїй уяві відтворити те місце, яке у вас асоціюється з безпекою і комфортом. Це може бути справжнє спогад або щось фантастичне. Що ви відчуваєте в цьому місці? Чуєте? Бачите? Уявіть/згадайте все якомога детальніше;
- побудьте там;
- увібрати в себе спокій, комфорт, позитивні переживання і емоції, які пов’язані з цим місцем.
Джерело: Психологічна підтримка