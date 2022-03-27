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Психология

“Совместные ужины” и приятные подарки: как паре пережить разлуку из-за войны

27 марта 2022, 11:31
Мила Грубник редактор раздела Здоровье
пара, секс
Источник: Pixabay

Из-за войны в Украине пары вынуждены долгое время находиться в разлуке: мужчина воюет или занимается волонтерством, женщина — эвакуировалась вместе с детьми, находится дома или делает свой вклад в победу.

В такой ситуации в отношениях может промелькнуть холодок.

Как с этим справиться, рассказала кандидат психологических наук, психотерапевт Наталия Портницкая.

— Трудности возникают, потому что кажется, что чувства сейчас не на первом месте, что они подождут. Кроме того, любовь притупляется, вместо этого возникает чувство одиночества, — говорит Наталия Портницкая.

По ее словам, противодействовать этому может осознание, насколько вы важны друг для друга.

Как сохранить чувства:

  • при общении использовать кодовые слова, понятные только вашей паре, они способны поддержать и напомнить самые теплые моменты совместной жизни;
  • создать ритуал звонков или переписки в мессенджерах, хорошо, чтобы они были регулярными;
  • говорить и писать о своих чувствах;
  • слушать партнера и спокойно реагировать на любые эмоциональные всплески;
  • демонстрировать, что замечаете усилия напарника;
  • проводить виртуальные свидания с чашечкой кофе или общим ужином;
  • дарить приятные безделушки (небольшие украшения, брелоки);
  • носить фотографии;
  • делиться мечтами об общих делах после победы;
  • воспринимать вынужденную разлуку как повод погрустить друг по другу.
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Очень важно в это непростое время войны в Украине воспитывать доверие и взаимоподдержку в отношениях.

Источник: Психологическая поддержка

Теги
Війна в Україні , Советы психолога , Психология
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