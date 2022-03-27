Из-за войны в Украине пары вынуждены долгое время находиться в разлуке: мужчина воюет или занимается волонтерством, женщина — эвакуировалась вместе с детьми, находится дома или делает свой вклад в победу.

В такой ситуации в отношениях может промелькнуть холодок.

Как с этим справиться, рассказала кандидат психологических наук, психотерапевт Наталия Портницкая.

— Трудности возникают, потому что кажется, что чувства сейчас не на первом месте, что они подождут. Кроме того, любовь притупляется, вместо этого возникает чувство одиночества, — говорит Наталия Портницкая.

По ее словам, противодействовать этому может осознание, насколько вы важны друг для друга.

Как сохранить чувства:

при общении использовать кодовые слова, понятные только вашей паре, они способны поддержать и напомнить самые теплые моменты совместной жизни;

создать ритуал звонков или переписки в мессенджерах, хорошо, чтобы они были регулярными;

говорить и писать о своих чувствах;

слушать партнера и спокойно реагировать на любые эмоциональные всплески;

демонстрировать, что замечаете усилия напарника;

проводить виртуальные свидания с чашечкой кофе или общим ужином;

дарить приятные безделушки (небольшие украшения, брелоки);

носить фотографии;

делиться мечтами об общих делах после победы;

воспринимать вынужденную разлуку как повод погрустить друг по другу.

Очень важно в это непростое время войны в Украине воспитывать доверие и взаимоподдержку в отношениях.

Источник: Психологическая поддержка