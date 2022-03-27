Через війну в Україні пари вимушені довгий час перебувати у розлуці: чоловік воює або займається волонтерством, жінка – евакуювалася разом з дітьми, перебуває вдома чи робить свій вклад у перемогу.

У такій ситуації у стосунках може промайнути холодок.

Як з цим впоратися, розповіла кандидатка психологічних наук, психотерапевтка Наталія Портницька.

– Труднощі виникають, бо здається, що почуття зараз не на першому місці, що вони почекають. Крім того, кохання притуплюється, натомість виникає відчуття самотності, – говорить Наталія Портницька.

За її словами, протидіяти цьому може усвідомлення, наскільки ви важливі один для одного.

Як зберегти почуття:

під час спілкування використовувати кодові слова, зрозумілі тільки вашій парі, вони здатні підтримати й нагадати найтепліші моменти спільного життя;

створити ритуал дзвінків або переписки у месенджерах, добре, щоб вони були регулярними;

говорити та писати про свої почуття;

слухати партнера та спокійно реагувати на будь-які емоційні сплески;

демонструвати, що помічаєте зусилля партнера;

проводити віртуальні побачення з чашкою кави чи спільною вечерею;

дарувати приємні дрібнички (невеличкі прикраси, брелоки);

носити фотографії;

ділитися мріями про спільні справи після перемоги;

сприймати вимушену розлуку як привід посумувати один за одним.

Дуже важливо у цей непростий час війни в Україні плекати довіру та взаємопідтримку у стосунках.

Джерело: Психологічна підтримка