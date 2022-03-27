Через війну в Україні пари вимушені довгий час перебувати у розлуці: чоловік воює або займається волонтерством, жінка – евакуювалася разом з дітьми, перебуває вдома чи робить свій вклад у перемогу.
У такій ситуації у стосунках може промайнути холодок.
Як з цим впоратися, розповіла кандидатка психологічних наук, психотерапевтка Наталія Портницька.
– Труднощі виникають, бо здається, що почуття зараз не на першому місці, що вони почекають. Крім того, кохання притуплюється, натомість виникає відчуття самотності, – говорить Наталія Портницька.
За її словами, протидіяти цьому може усвідомлення, наскільки ви важливі один для одного.
Як зберегти почуття:
- під час спілкування використовувати кодові слова, зрозумілі тільки вашій парі, вони здатні підтримати й нагадати найтепліші моменти спільного життя;
- створити ритуал дзвінків або переписки у месенджерах, добре, щоб вони були регулярними;
- говорити та писати про свої почуття;
- слухати партнера та спокійно реагувати на будь-які емоційні сплески;
- демонструвати, що помічаєте зусилля партнера;
- проводити віртуальні побачення з чашкою кави чи спільною вечерею;
- дарувати приємні дрібнички (невеличкі прикраси, брелоки);
- носити фотографії;
- ділитися мріями про спільні справи після перемоги;
- сприймати вимушену розлуку як привід посумувати один за одним.
Дуже важливо у цей непростий час війни в Україні плекати довіру та взаємопідтримку у стосунках.
Джерело: Психологічна підтримка