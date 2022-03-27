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Психологія

“Спільні вечері” та приємні подарунки: як парі пережити розлуку через війну

27 Березня 2022, 11:31
Міла Грубнік редакторка розділу Здоров’я
пара, секс
Джерело: Pixabay

Через війну в Україні пари вимушені довгий час перебувати у розлуці: чоловік воює або займається волонтерством, жінка – евакуювалася разом з дітьми, перебуває вдома чи робить свій вклад у перемогу.

У такій ситуації у стосунках може промайнути холодок.

Як з цим впоратися, розповіла кандидатка психологічних наук, психотерапевтка Наталія Портницька.

– Труднощі виникають, бо здається, що почуття зараз не на першому місці, що вони почекають. Крім того, кохання притуплюється, натомість виникає відчуття самотності, – говорить Наталія Портницька.

За її словами, протидіяти цьому може усвідомлення, наскільки ви важливі один для одного.

Як зберегти почуття:

  • під час спілкування використовувати кодові слова, зрозумілі тільки вашій парі, вони здатні підтримати й нагадати найтепліші моменти спільного життя;
  • створити ритуал дзвінків або переписки у месенджерах, добре, щоб вони були регулярними;
  • говорити та писати про свої почуття;
  • слухати партнера та спокійно реагувати на будь-які емоційні сплески;
  • демонструвати, що помічаєте зусилля партнера;
  • проводити віртуальні побачення з чашкою кави чи спільною вечерею;
  • дарувати приємні дрібнички (невеличкі прикраси, брелоки);
  • носити фотографії;
  • ділитися мріями про спільні справи після перемоги;
  • сприймати вимушену розлуку як привід посумувати один за одним.
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Дуже важливо у цей непростий час війни в Україні плекати довіру та взаємопідтримку у стосунках.

Джерело: Психологічна підтримка

Теги
Війна в Україні , Поради психолога , Психологія
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