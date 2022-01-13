Часто родители внушают своим детям ложные установки, которые потом мешают им жить. При этом они не понимают этого, поскольку желают свои сыновьям и дочкам только лучшего и выходят из собственной “карты мира”.
Как распознать ложные установки родителей и как с ними работать, рассказала психолог Алена Пожарова.
— Родительские программы живут в каждом из нас, управляют и толкают к действиям, ограничивают или останавливают. Но то, что мы получили в детстве, обязательно влияет на выбор жизненного пути, хотим мы этого или нет, — отмечает Алена Пожарова.
Она перечислила самые популярные фразы, которые взрослые говорят своим детям и которые в будущем могут стать ложными установками.
- мальчики не плачут;
- девочки не злятся;
- что ты так переживаешь;
- почему смеешься так громко;
- прекрати плакать прямо сейчас;
- мне не нужны твои слезы;
- мне не нужен такой плохой мальчик (девочка);
- за что мне такое наказание;
- горе ты мое;
- как тебе не стыдно;
- вырастешь — поймешь;
- ты уже взрослый;
- ты еще маленький;
- много будешь знать — скоро состаришься;
- я так сказал (-а);
- я в твоем возрасте;
- ты никому не будешь нужен так, как мне;
- если не сделаешь то, что я хочу, я умру;
- ты неблагодарный.
Эти фразы могут быть неоднозначно восприняты детьми и мешать им жить: расти, развиваться, двигаться вперед, выражать свои эмоции. Также дети могут быть зависимыми от родителей, их мнения, путать желания и цели близких со своими.
— Хоть это и непросто, возможно научиться отделять собственные цели от других. Это умение позволит переступить через привычные установки и сформировать новые, — продолжает психолог.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Если человек подозревает, что такие установки мешают ему жить, нужно от них избавляться — самому или с помощью психологов.