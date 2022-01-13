Часто родители внушают своим детям ложные установки, которые потом мешают им жить. При этом они не понимают этого, поскольку желают свои сыновьям и дочкам только лучшего и выходят из собственной “карты мира”.

Как распознать ложные установки родителей и как с ними работать, рассказала психолог Алена Пожарова.

— Родительские программы живут в каждом из нас, управляют и толкают к действиям, ограничивают или останавливают. Но то, что мы получили в детстве, обязательно влияет на выбор жизненного пути, хотим мы этого или нет, — отмечает Алена Пожарова.

Она перечислила самые популярные фразы, которые взрослые говорят своим детям и которые в будущем могут стать ложными установками.

мальчики не плачут;

девочки не злятся;

что ты так переживаешь;

почему смеешься так громко;

прекрати плакать прямо сейчас;

мне не нужны твои слезы;

мне не нужен такой плохой мальчик (девочка);

за что мне такое наказание;

горе ты мое;

как тебе не стыдно;

вырастешь — поймешь;

ты уже взрослый;

ты еще маленький;

много будешь знать — скоро состаришься;

я так сказал (-а);

я в твоем возрасте;

ты никому не будешь нужен так, как мне;

если не сделаешь то, что я хочу, я умру;

ты неблагодарный.

Эти фразы могут быть неоднозначно восприняты детьми и мешать им жить: расти, развиваться, двигаться вперед, выражать свои эмоции. Также дети могут быть зависимыми от родителей, их мнения, путать желания и цели близких со своими.

— Хоть это и непросто, возможно научиться отделять собственные цели от других. Это умение позволит переступить через привычные установки и сформировать новые, — продолжает психолог.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Алена Пожарова????????‍♀️ПСИХОЛОГ (@alena_psychologistap)

Если человек подозревает, что такие установки мешают ему жить, нужно от них избавляться — самому или с помощью психологов.