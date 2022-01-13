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Психологія

Сначала думать — потом говорить! Чем опасны ложные родительские установки

13 января 2022, 17:12
Мила Грубник редактор раздела Здоровье
родина
Источник: Pixabay

Часто родители внушают своим детям ложные установки, которые потом мешают им жить. При этом они не понимают этого, поскольку желают свои сыновьям и дочкам только лучшего и выходят из собственной “карты мира”.

Как распознать ложные установки родителей и как с ними работать, рассказала психолог Алена Пожарова.

— Родительские программы живут в каждом из нас, управляют и толкают к действиям, ограничивают или останавливают. Но то, что мы получили в детстве, обязательно влияет на выбор жизненного пути, хотим мы этого или нет, — отмечает Алена Пожарова.

Она перечислила самые популярные фразы, которые взрослые говорят своим детям и которые в будущем могут стать ложными установками.

  • мальчики не плачут;
  • девочки не злятся;
  • что ты так переживаешь;
  • почему смеешься так громко;
  • прекрати плакать прямо сейчас;
  • мне не нужны твои слезы;
  • мне не нужен такой плохой мальчик (девочка);
  • за что мне такое наказание;
  • горе ты мое;
  • как тебе не стыдно;
  • вырастешь — поймешь;
  • ты уже взрослый;
  • ты еще маленький;
  • много будешь знать — скоро состаришься;
  • я так сказал (-а);
  • я в твоем возрасте;
  • ты никому не будешь нужен так, как мне;
  • если не сделаешь то, что я хочу, я умру;
  • ты неблагодарный.
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Эти фразы могут быть неоднозначно восприняты детьми и мешать им жить: расти, развиваться, двигаться вперед, выражать свои эмоции. Также дети могут быть зависимыми от родителей, их мнения, путать желания и цели близких со своими.

— Хоть это и непросто, возможно научиться отделять собственные цели от других. Это умение позволит переступить через привычные установки и сформировать новые, — продолжает психолог.

Если человек подозревает, что такие установки мешают ему жить, нужно от них избавляться — самому или с помощью психологов.

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Советы психолога , Психологія
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