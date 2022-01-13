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Психологія

Спочатку думати – потім говорити! Чим небезпечні помилкові батьківські настанови

13 Січня 2022, 17:12
Міла Грубнік редакторка розділу Здоров’я
родина
Джерело: Pixabay

Часто батьки закладають у своїх дітей помилкові настанови, які потім заважають їм жити. Водночас вони цього не розуміють, адже бажають синам та донькам лише найкращого і виходять зі своєї “карти світу”.

Як розпізнати помилкові настанови батьків і як з ними працювати, розповіла психолог Олена Пожарова.

– Батьківські програми живуть у кожному з нас, керують та підштовхують до дій, обмежують чи зупиняють. Але те, що ми отримали у дитинстві, обов’язково впливає на вибір життєвого шляху, хочемо ми цього чи ні, – зазначає Олена Пожарова.

Вона перерахувала найпопулярніші фрази, які дорослі говорять своїм дітям і які у майбутньому можуть стати хибними настановами.

  • хлопчики не плачуть;
  • дівчатка не зляться;
  • що ти так турбуєшся;
  • чому смієшся так голосно;
  • припини плакати зараз;
  • мені не потрібні твої сльози;
  • мені не потрібен такий поганий хлопчик (дівчинка);
  • за що мені таке покарання;
  • горе ти моє;
  • як тобі не соромно;
  • виростеш – зрозумієш;
  • ти вже дорослий;
  • ти ще маленький;
  • багато знатимеш – скоро постарієш;
  • я так сказав (-ла);
  • я у твоєму віці;
  • ти нікому не будеш потрібен так, як мені;
  • якщо не зробиш те, чого я хочу, я помру;
  • ти невдячний.
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Ці фрази можуть бути неоднозначно сприйняті дітьми та заважати їм жити: зростати, розвиватися, рухатися вперед, висловлювати свої емоції. Також діти можуть бути залежними від батьків, їхньої думки, плутати бажання та цілі близьких зі своїми.

– Хоч це і непросто, можна навчитися відокремлювати власні цілі від інших. Це вміння дозволить переступити через звичні настанови та сформувати нові, – продовжує психолог.

Якщо людина підозрює, що такі настанови заважають їй жити, потрібно їх позбуватися – самій або за допомогою психологів.

Теги
Поради психолога , Психологія
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