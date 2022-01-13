Часто батьки закладають у своїх дітей помилкові настанови, які потім заважають їм жити. Водночас вони цього не розуміють, адже бажають синам та донькам лише найкращого і виходять зі своєї “карти світу”.

Як розпізнати помилкові настанови батьків і як з ними працювати, розповіла психолог Олена Пожарова.

– Батьківські програми живуть у кожному з нас, керують та підштовхують до дій, обмежують чи зупиняють. Але те, що ми отримали у дитинстві, обов’язково впливає на вибір життєвого шляху, хочемо ми цього чи ні, – зазначає Олена Пожарова.

Вона перерахувала найпопулярніші фрази, які дорослі говорять своїм дітям і які у майбутньому можуть стати хибними настановами.

хлопчики не плачуть;

дівчатка не зляться;

що ти так турбуєшся;

чому смієшся так голосно;

припини плакати зараз;

мені не потрібні твої сльози;

мені не потрібен такий поганий хлопчик (дівчинка);

за що мені таке покарання;

горе ти моє;

як тобі не соромно;

виростеш – зрозумієш;

ти вже дорослий;

ти ще маленький;

багато знатимеш – скоро постарієш;

я так сказав (-ла);

я у твоєму віці;

ти нікому не будеш потрібен так, як мені;

якщо не зробиш те, чого я хочу, я помру;

ти невдячний.

Ці фрази можуть бути неоднозначно сприйняті дітьми та заважати їм жити: зростати, розвиватися, рухатися вперед, висловлювати свої емоції. Також діти можуть бути залежними від батьків, їхньої думки, плутати бажання та цілі близьких зі своїми.

– Хоч це і непросто, можна навчитися відокремлювати власні цілі від інших. Це вміння дозволить переступити через звичні настанови та сформувати нові, – продовжує психолог.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Алена Пожарова????????‍♀️ПСИХОЛОГ (@alena_psychologistap)

Якщо людина підозрює, що такі настанови заважають їй жити, потрібно їх позбуватися – самій або за допомогою психологів.