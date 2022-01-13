Часто батьки закладають у своїх дітей помилкові настанови, які потім заважають їм жити. Водночас вони цього не розуміють, адже бажають синам та донькам лише найкращого і виходять зі своєї “карти світу”.
Як розпізнати помилкові настанови батьків і як з ними працювати, розповіла психолог Олена Пожарова.
– Батьківські програми живуть у кожному з нас, керують та підштовхують до дій, обмежують чи зупиняють. Але те, що ми отримали у дитинстві, обов’язково впливає на вибір життєвого шляху, хочемо ми цього чи ні, – зазначає Олена Пожарова.
Вона перерахувала найпопулярніші фрази, які дорослі говорять своїм дітям і які у майбутньому можуть стати хибними настановами.
- хлопчики не плачуть;
- дівчатка не зляться;
- що ти так турбуєшся;
- чому смієшся так голосно;
- припини плакати зараз;
- мені не потрібні твої сльози;
- мені не потрібен такий поганий хлопчик (дівчинка);
- за що мені таке покарання;
- горе ти моє;
- як тобі не соромно;
- виростеш – зрозумієш;
- ти вже дорослий;
- ти ще маленький;
- багато знатимеш – скоро постарієш;
- я так сказав (-ла);
- я у твоєму віці;
- ти нікому не будеш потрібен так, як мені;
- якщо не зробиш те, чого я хочу, я помру;
- ти невдячний.
Ці фрази можуть бути неоднозначно сприйняті дітьми та заважати їм жити: зростати, розвиватися, рухатися вперед, висловлювати свої емоції. Також діти можуть бути залежними від батьків, їхньої думки, плутати бажання та цілі близьких зі своїми.
– Хоч це і непросто, можна навчитися відокремлювати власні цілі від інших. Це вміння дозволить переступити через звичні настанови та сформувати нові, – продовжує психолог.
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Якщо людина підозрює, що такі настанови заважають їй жити, потрібно їх позбуватися – самій або за допомогою психологів.