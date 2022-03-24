Устойчивая психика помогает выжить: советы военного психолога, как научиться переносить стресс

Как развить психическую устойчивость: три совета военного психолога

Как во время войны сохранить свою психику в стабильном состоянии. Как рационально для своего здоровья реагировать на необходимость переживать неизбежное.

Об это на площадке информационного ресурса Психологическая поддержка рассказал руководитель кафедрой психологии в Военной академии США в Вест-Пойнте Нейт Зинсер. Его работа — научить военных, как переносить худшие условия на поле боя.

Психическая устойчивость — это способность переносить стресс с минимальными последствиями, преодолевать жизненные невзгоды, трезво мыслить, не впадать в депрессивные состояния. В кризисные моменты от этого зависит наше выживание. Свою психическую устойчивость можно тренировать.

Три совета и техники от Нейта Зинсера:

1️. Приучайте себя расслабляться по приказу

Возможность по желанию отключить бесконечные мысли в вашем мозгу, чтобы вы могли действительно расслабиться, может казаться подарком природы: у некоторых людей просто есть, а кто-то не способен.

Но на самом деле — это умение, которому можно научиться. Армия уже давно учит солдат спать по команде, а психология предлагает несколько советов, как успокоить свой шумный мозг и расслабиться даже в стрессовых ситуациях.

Зинсер предлагает научиться этим простым, но мощным приемам и взять в привычку использовать их при любом удобном случае. Даже две минуты глубокого дыхания и расслабления могут быть полезными.

— С глубоким дыханием вы, по сути, даете отдых своему мозгу и запускаете физиологические изменения: артериальное давление, частоту сердечных сокращений, поглощение кислорода и накопление лактата в крови, — объясняет американский военный.

2️. Не тратьте свою энергию на негатив

Людей с зависимостями учат молитве покоя во время выздоровления: “Дай мне покой принять то, что я не могу изменить, смелость изменить то, что я могу, и мудрость, чтобы знать разницу». Будущих военных в Вест-Пойнте учат тому же.

Зинсер подчеркивает, что негативные эмоции, такие как гнев и страх, истощают нашу энергию. Чтобы помочь сохранить свои запасы психических и физических сил, он учит курсантов распознавать, когда негативные эмоции не принесут пользы, и избегать вздохов и сетований по любому поводу.

3️. Заправьте топливный бак

Даже самые выносливые воины не могут получать психическую (или даже физическую) силу из воздуха. Вместо этого Зинсер учит помнить о том, что нужно сделать, чтобы наполнить свои резервуары, и иметь это в приоритете.

— Делайте то, что вам нужно, чтобы быть эффективным и иметь энергию в неоптимальной среде, — инструктирует он.

Будь то дополнительный сон или дополнительное время для подготовки к трудной задачи. Зинсер подчеркивает, что это часто означает отказаться от других вещей. Восстановление сил должно быть вашим приоритетом.

Источник: Психологическая поддержка