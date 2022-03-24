Як під час війни зберегти свою психіку в стабільному стані. Як раціонально для свого здоров’я реагувати на необхідність переживати неминуче.

Про це на майданчику інформаційного ресурсу Психологічна підтримка розповів керівник кафедрою психології у військовій академії США у Вест-Пойнті Нейт Зінсер. Його робота – навчити військових, як переносити найгірші умови на полі бою.

Психічна стійкість – це здатність переносити стрес з мінімальними наслідками, долати життєві негаразди, тверезо мислити, не впадати в депресивні стани. У кризові моменти від цього залежить наше виживання. Свою психічну стійкість можна тренувати.

Три поради і техніки від Нейта Зінсера:

1️. Привчайте себе розслаблятися за наказом

Можливість за бажанням відключити нескінченні думки у вашому мозку, щоб ви могли дійсно розслабитися, може здаватися подарунком природи: у деяких людей вона просто є, а хтось на це не здатний.

Але насправді – це вміння, якому можна навчитися. Армія вже давно вчить солдатів спати по команді, а психологія пропонує кілька порад, як заспокоїти свій галасливий мозок і розслабитися навіть в стресових ситуаціях.

Зінсер пропонує навчитися цим простим, але потужним прийомам і взяти в звичку використовувати їх в будь-якому зручному випадку. Навіть дві хвилини глибокого дихання і розслаблення можуть бути корисними.

– З глибоким диханням ви, по суті, даєте відпочинок своєму мозку і запускаєте фізіологічні зміни: артеріальний тиск, частоту серцевих скорочень, поглинання кисню і накопичення лактату в крові, – пояснює американський військовий.

2️. Не витрачайте свою енергію на негатив

Людей із залежностями навчають молитві спокою під час одужання: “Дай мені спокій прийняти те, що я не можу змінити, сміливість змінити те, що я можу, і мудрість, щоб знати різницю». Майбутніх військових у Вест-Пойнті вчать того ж.

Зінсер підкреслює, що негативні емоції, такі як гнів і страх, виснажують нашу енергію. Щоб допомогти зберегти свої запаси психічних і фізичних сил, він вчить курсантів розпізнавати, коли негативні емоції не принесуть користі, і уникати зітхань і нарікань з будь-якого приводу.

3️. Заправте паливний бак

Навіть найвитриваліші воїни не можуть отримувати психічну (або навіть фізичну) силу з повітря. Замість цього Зінсер вчить пам’ятати про те, що потрібно зробити, щоб наповнити свої резервуари, і мати це в пріоритеті.

– Робіть те, що вам потрібно, щоб бути ефективним і мати енергію в неоптимальному середовищі, – інструктує він.

Чи то додатковий сон або додатковий час для підготовки до важкого завдання. Зінсер підкреслює, що це часто означає відмовитися від інших речей. Відновлення сил має бути вашим пріоритетом.

Джерело: Психологічна підтримка