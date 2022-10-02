Уже традиционно, на выходных, практический психолог Юлия Ворман на площадке онлайн-ресурса Психологическая поддержка предлагает очередную подборку мотивирующих фильмов, которые можно (и даже нужно!) смотреть всей семьей уютным воскресным вечером.

Призрачная красота (2016, США). Главный герой работает в рекламном агентстве Нью-Йорка. Недавно в его личной жизни произошла трагедия, повергшая его в тяжелейшую депрессию. Коллеги пытаются помочь и разрабатывают нетрадиционный план по возвращению друга обратно на твердую почву, однако план срабатывает неожиданным образом.

Всегда говори “Да” (2018, США). Карл Аллен — нелюдимый человек, который всегда и всем говорит “нет”. Его жизнь меняется к лучшему, когда он согласно договору начинает всем говорить “да”.

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В основу картины положена автобиография журналиста Дэнни Уолласа, который целый год на все вопросы отвечал утвердительно. Отличная веселая комедия, которая позволяет вволю посмеяться и заставляет задуматься.

Золотые руки: история Бена Карсона (2009, США). Фильм режиссера Томаса Картера, основанный на реальных событиях.

Бен Карсон рос без отца, среди бедности и предрассудков, у него были ужасные оценки и вспыльчивый характер. Но мать, побуждая его использовать возможности, которых у нее никогда не было, способствовала развитию его воображения, интеллекта и, что самое главное, веры в таланты, заложенные в него природой.

Благодаря вере и детской мечте стать врачом, Бен становится лучшим в мире нейрохирургом. В то же время его жена (с которой он познакомился в Йельском университете) теряет двух близнецов на последних месяцах беременности.

Через некоторое время Бен проводит первую в мире сложнейшую операцию по разъединению сросшихся головами сиамских близнецов так, чтобы оба близнеца выжили, и становится одним из лучших нейрохирургов, специализирующихся на операциях молодым пациентам.

Мандела: долгая дорога к воле (2013, Великобритания). Историческая драма, основанная на биографии выдающегося человека, вошедшего в мировую историю не только как восьмой президент ЮАР, но и как известный борец за права человека и лауреат Нобелевской премии мира.

В центре сюжета фильма — жизненный путь Нельсона Манделы, начиная с ранних лет жизни в африканской деревне Мфезо. Нищее существование, жестокая жизнь на африканском континенте заставили Нельсона Манделу начать борьбу против насилия и режима апартеида.

Меня зовут Кхан (2010, Индия). Ризван Кхан, мусульманин из Индии, переезжает в Сан-Франциско и живет со своим братом и невесткой. Ризван -человек с синдромом Аспергера.

Парень влюбляется в девушку — Мандиру. Несмотря на протесты его семьи, они женятся и начинают вместе небольшой бизнес. Супруги живут счастливо до 11 сентября 2001 года. Тогда отношение к мусульманам резко меняется.

Чтобы вернуть любимую, Ризван отправляется в трогательное и вдохновляющее путешествие через всю Америку.

Источник: Психологическая поддержка