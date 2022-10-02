Вже традиційно, на вихідних, практичний психолог Юлія Ворман на майданчику онлайн-ресурсу Психологічна підтримка пропонує чергову добірку мотивуючих фільмів, які можна (і навіть потрібно!) дивитися всією сім’єю затишним недільним вечором.

Примарна краса (2016, США). Головний герой працює в рекламному агентстві Нью-Йорка. Нещодавно в його особистому житті сталася трагедія, що повалила його у важку депресію. Колеги намагаються допомогти і розробляють нетрадиційний план по поверненню друга назад на твердий грунт, проте план спрацьовує несподіваним чином.

Завжди говори “Так” (2018, США). Карл Аллен — відлюдник, який завжди і всім говорить “ні”. Його життя змінюється на краще, коли він, згідно з договором, починає всім говорити “так”.

Зараз дивляться

В основу картини покладена автобіографія журналіста Денні Уолласа, який цілий рік на всі питання відповідав ствердно. Відмінна весела комедія, яка дозволяє досхочу посміятися і змушує задуматися.

Золоті руки: історія Бена Карсона (2009, США). Фільм режисера Томаса Картера, заснований на реальних подіях.

Бен Карсон ріс без батька, серед бідності і забобонів, у нього були жахливі оцінки і запальний характер. Але мати, спонукаючи його використовувати можливості, яких у неї ніколи не було, сприяла розвитку його уяви, інтелекту і, що найголовніше, віри в таланти, закладені в нього природою.

Завдяки вірі та дитячій мрії стати лікарем, Бен стає найкращим у світі нейрохірургом. У той же час його дружина (з якою він познайомився в Єльському університеті) втрачає двох близнюків на останніх місяцях вагітності.

Через деякий час Бен проводить першу в світі складну операцію по роз’єднанню зрощених головами сіамських близнюків так, щоб обидва близнюки вижили, і стає одним з кращих нейрохірургів, що спеціалізуються на операціях молодим пацієнтам.

Мандела: Довга дорога до волі (2013, Велика Британія). Історична драма, заснована на біографії видатної людини, що увійшла в світову історію не тільки як восьмий президент ПАР, але і як відомий борець за права людини і лауреат Нобелівської премії миру.

У центрі сюжету фільму – життєвий шлях Нельсона Мандели, починаючи з ранніх років життя в африканському селі Мфезо. Злиденне існування, жорстоке життя на африканському континенті змусили Нельсона Манделу почати боротьбу проти насильства і режиму апартеїду.

Мене звуть Кхан (2010, Індія). Різван Кхан, мусульманин з Індії, переїжджає в Сан-Франциско і живе зі своїм братом і невісткою. Різван – людина з синдромом Аспергера.

Хлопець закохується в дівчину – Мандіру. Незважаючи на протести його сім’ї, вони одружуються і починають разом невеликий бізнес. Подружжя живе щасливо до 11 вересня 2001 року. Тоді ставлення до мусульман різко змінюється.

Щоб повернути кохану, Різван відправляється в зворушливу і надихаючу подорож через всю Америку.

Джерело: Психологічна підтримка