Было ли с вами такое, что вы обижались на других из-за того, что они не оправдали ваших ожиданий?

К примеру, девушка спланировала романтический ужин со своим парнем, все мечтала и решила, что и как будет. Но тут ее возлюбленный сообщил, что пойдет встретиться с ребятами. Все — драма, слезы, оскорбительные слова.

Почему произошло так

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— Эта ситуация — иллюстрирует, что были завышены ожидания, — объяснила психолог Галина Волошина. – Это когда человек испытывает разочарование, гнев, производит комплексы, если что-то пошло не по тому плану, который возник у него в голове.

Или бывает так: знакомимся с человеком и идеализируем его, а потом наши ожидания разбиваются о скале реальности, и человек уже не кажется идеальным, а даже наоборот выглядит совсем непривлекательным.

Запомните главное: никто не обязан отвечать вашим ожиданиям, ведь люди даже могут быть не в курсе, что им уготовили какую-нибудь идеальную миссию!

Безусловно, когда то, чего вы так сильно ждали, не оправдывается, это вызывает дискомфорт.

Последствия могут отразиться и на отношениях. Обычно женские ожидания в отношениях слишком завышены.

Да, вы можете всячески пытаться изменить партнера под свои цели и потребности, чтобы стать счастливой, но при этом совершенно не учитываете его критерии счастья.

Помните, что сначала вы сошлись, потому что вам было хорошо и для того, чтобы это продолжалось:

Разговаривайте, выслушайте видение своего партнера, возможно, у него совсем другие взгляды на все это.

Не ожидайте какой-нибудь зеркальной отдачи (вот я ради него так, а он не может и такого), ведь ваш выбор — он только ваш и может не соответствовать выбору вашего партнера.

Что делать с завышенными ожиданиями

Смотреть объективно и реально на окружающий мир и близких;

Надеяться на себя, а не ждать подачек от судьбы или других людей;

Осознать, что неоправданные ожидания не доставят счастья ни вам, ни тем, с кем вы их связываете;

Запомнить как правило, что ваши поступки – это ваш выбор. То, что вы считаете долгом партнера перед вами, – его сознательный выбор и его восприятие ваших отношений;

Никого не сравнивайте, каждый уникален по-своему;

Наслаждайтесь жизнью, каждым моментом.

Если чувствуете, что сами с этим справиться не сможете, лучше обратитесь к психологу.

Источник: Психологическая поддержка