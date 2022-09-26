Чи було з вами таке, що ви ображалися на інших через те, що вони не виправдали ваших очікувань?
Наприклад, дівчина спланувала романтичну вечерю зі своїм хлопцем, усе вимріяла та вирішила, що і як буде. Але тут її коханий повідомив, що піде зустрінеться з хлопцями. Все — драма, сльози, образливі слова тощо.
Чому сталося так
– Ця ситуація – ілюструє, що були завищені очікування, які не справдилися, пояснила психологиня Галина Волошина. – Це коли людина відчуває розчарування, гнів, виробляє комплекси, якщо щось пішло не за тим планом, що виник у неї голові.
Або, буває так: знайомимося з людиною та ідеалізуємо її, а потім наші очікування розбиваються об скелі реальності, і людина вже не здається ідеальною, а навіть навпаки виглядає зовсім непривабливою.
Запам’ятайте головне: ніхто не зобов’язаний відповідати вашим очікуванням, адже люди навіть можуть бути не в курсі, що їм уготовили якусь ідеальну місію!
- Безумовно, коли те, чого ви так сильно чекали, не виправдовується, це викликає дискомфорт.
- Наслідки можуть позначитися і на стосунках. Зазвичай, жіночі очікування у стосунках надто завищені.
- Так, ви можете всіляко намагатися змінити партнера під свої цілі і потреби, щоб стати щасливою, але при цьому абсолютно не зважаєте на його критерії щастя.
Пам’ятайте, що спочатку ви зійшлися, тому що вам було добре і для того, щоб це тривало:
- Розмовляйте, вислухайте бачення свого партнера, можливо, в нього зовсім інші погляди на все це.
- Не очікуйте якоїсь дзеркальної віддачі (ось я ради нього так, а він не може і такого), адже ваш вибір — він тільки ваш та може не відповідати вибору вашого партнера.
Що робити із завищеними очікуваннями
- Дивитися об’єктивно та реально на навколишній світ і близьких;
- Сподіватися на себе, а не чекати подачок від долі або інших людей;
- Усвідомити, що невиправдані очікування не принесуть щастя ні вам, ні тим, з ким ви їх пов’язуєте;
- Запам’ятати як правило, що ваші вчинки — це ваш вибір. Те, що ви вважаєте боргом партнера перед вами, — його свідомий вибір і його сприйняття ваших стосунків;
- Нікого не порівнюйте, кожен унікальний по-своєму;
- Насолоджуйтеся життям, кожним моментом.
Якщо відчуваєте, що самі із цим впоратися не зможете, то краще зверніться до психолога.
Джерело: Психологічна підтримка