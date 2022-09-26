Чи було з вами таке, що ви ображалися на інших через те, що вони не виправдали ваших очікувань?

Наприклад, дівчина спланувала романтичну вечерю зі своїм хлопцем, усе вимріяла та вирішила, що і як буде. Але тут її коханий повідомив, що піде зустрінеться з хлопцями. Все — драма, сльози, образливі слова тощо.

Чому сталося так

Зараз дивляться

– Ця ситуація – ілюструє, що були завищені очікування, які не справдилися, пояснила психологиня Галина Волошина. – Це коли людина відчуває розчарування, гнів, виробляє комплекси, якщо щось пішло не за тим планом, що виник у неї голові.

Або, буває так: знайомимося з людиною та ідеалізуємо її, а потім наші очікування розбиваються об скелі реальності, і людина вже не здається ідеальною, а навіть навпаки виглядає зовсім непривабливою.

Запам’ятайте головне: ніхто не зобов’язаний відповідати вашим очікуванням, адже люди навіть можуть бути не в курсі, що їм уготовили якусь ідеальну місію!

Безумовно, коли те, чого ви так сильно чекали, не виправдовується, це викликає дискомфорт.

Наслідки можуть позначитися і на стосунках. Зазвичай, жіночі очікування у стосунках надто завищені.

Так, ви можете всіляко намагатися змінити партнера під свої цілі і потреби, щоб стати щасливою, але при цьому абсолютно не зважаєте на його критерії щастя.

Пам’ятайте, що спочатку ви зійшлися, тому що вам було добре і для того, щоб це тривало:

Розмовляйте, вислухайте бачення свого партнера, можливо, в нього зовсім інші погляди на все це.

Не очікуйте якоїсь дзеркальної віддачі (ось я ради нього так, а він не може і такого), адже ваш вибір — він тільки ваш та може не відповідати вибору вашого партнера.

Що робити із завищеними очікуваннями

Дивитися об’єктивно та реально на навколишній світ і близьких;

Сподіватися на себе, а не чекати подачок від долі або інших людей;

Усвідомити, що невиправдані очікування не принесуть щастя ні вам, ні тим, з ким ви їх пов’язуєте;

Запам’ятати як правило, що ваші вчинки — це ваш вибір. Те, що ви вважаєте боргом партнера перед вами, — його свідомий вибір і його сприйняття ваших стосунків;

Нікого не порівнюйте, кожен унікальний по-своєму;

Насолоджуйтеся життям, кожним моментом.

Якщо відчуваєте, що самі із цим впоратися не зможете, то краще зверніться до психолога.

Джерело: Психологічна підтримка