Как эффективно справиться с чрезмерным волнением, которое не дает относительно спокойно в условиях войны справляться с повседневными делами.

Консультацию по этому вопросу на Telegram-ресурсе Психологическая поддержка дает психолог Галина Волошина.

— Волнение — это прежде всего нервное состояние человека. Также это понятие означает мысли, которые наполняют человека тревожностью за будущее и не дают покоя. Сейчас это состояние сопровождает украинцев всюду, — отмечает специалист.

По ее словам, в некоторых моментах волнение может быть даже полезным, но не чрезмерное.

Если вы чувствуете постоянное волнение, не можете найти себе места и собрать мысли вместе, то вам могут пригодится следующие рекомендации.

Как преодолеть чрезмерное волнение

Освойте техники дыхания. Они помогут снизить уровень тревожности, улучшить сон, вы сможете чувствовать себя спокойнее.

Например, можно попробовать такую: займите удобное положение, расслабьтесь и сосредоточьтесь на своих ощущениях. Сделайте медленно вдох, задержите дыхание на пять секунд, а затем медленно и протяжно сделайте выдох. Повторите этот комплекс минимум пять раз, в качестве сопровождения можете использовать релаксационную музыку.

Также можно попробовать технику Расслабление через напряжение. Постепенно напрягайте отдельные участки своего тела на несколько секунд (мышцы руки, пресс, мышцы ног и т. д.), а потом расслабьте их. Повторяйте по два раза для каждого участка тела.

Переместите свое волнение на бумагу. Навыки рисования вообще не важны. Попробуйте представить, где вы чувствуете волнение, какое оно (размер, цвет, фактура и т. д.), а затем нарисуйте. После этого проанализируйте свой рисунок, что хочется с ним сделать. Дорисовать что-то — дорисуйте, порвать — порвите и т. д.

Каждый для себя подбирает свои методы, как справиться с волнением. Это зависит от психических особенностей человека, поскольку все мы индивидуальны.

Источник: Психологическая поддержка