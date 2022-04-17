Як ефективно впоратися з надмірним хвилюванням, яке не дає відносно спокійно в умовах війни справлятися з повсякденними справами.

Консультацію з цього питання на Telegram-ресурсі Психологічна підтримка дає психолог Галина Волошина.

– Хвилювання – це перш за все нервовий стан людини. Також це поняття означає думки, які наповнюють людину тривожністю за майбутнє і не дають спокою. Зараз цей стан супроводжує українців усюди, – зазначає фахівець.

За її словами, в деяких моментах хвилювання може бути навіть корисним, але не надмірне.

Якщо ви відчуваєте постійне хвилювання, не можете знайти собі місця і зібрати думки разом, то вам можуть стати в нагоді наступні рекомендації.

Як подолати надмірне хвилювання

Опануйте техніки дихання. Вони допоможуть знизити рівень тривожності, поліпшити сон, ви зможете відчувати себе спокійніше.

Наприклад, можна спробувати таку: займіть зручне положення, розслабтеся і зосередьтеся на своїх відчуттях. Зробіть повільно вдих, затримайте дихання на п’ять секунд, а потім повільно і протяжно зробіть видих. Повторіть цей комплекс мінімум п’ять разів, в якості супроводу можете використовувати релаксаційну музику.

Також можна спробувати техніку Розслаблення через напругу. Поступово напружуйте окремі ділянки свого тіла на кілька секунд (м’язи рук, прес, м’язи ніг тощо), а потім розслабте їх. Повторюйте по два рази для кожної ділянки тіла.

Перемістіть своє хвилювання на папір. Навички малювання взагалі не важливі. Спробуйте уявити, де ви відчуваєте хвилювання, яке воно (розмір, колір, фактура тощо), а потім намалюйте. Після цього проаналізуйте свій малюнок, що хочеться з ним зробити. Домалювати щось – домалюйте, порвати – порвіть.

Кожен для себе підбирає свої методи, як впоратися з хвилюванням. Це залежить від психічних особливостей людини, оскільки всі ми індивідуальні.

Джерело: Психологічна підтримка