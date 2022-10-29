Часть нашего сознания почти постоянно думает, комментирует события, придавая им значение, а затем определяет наши эмоциональные реакции и действия.

Мы доверяем этой части себя, потому что это мы. Может быть иначе?

Но мысли в нашей голове не всегда полезны или уместны, не говоря о том, что эти мысли могут быть просто вложены нам в голову.

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Поэтому слепо доверяя нашим мыслям есть риск, что мы можем оказаться у них в плену, и наши эмоциональные реакции и действия могут быть бесполезны в данной ситуации. Поэтому важно научиться замечать наши мысли, критически их оценивать и только тогда делать выбор: полезны ли они, неуместны ли и ошибочны.

Это называется эффективным использованием своего мышления. Для этого нужно:

Развивайте умение наблюдать за своими мыслями. Попытайтесь смотреть на них со стороны. Например, в момент смены настроения спрашивайте себя: “Что мелькнуло у меня в голове, какое значение я придал данной ситуации?”. И записывайте мысль или обиду.

Прежде чем действовать под влиянием своего мнения, спросите себя, какие есть доказательства, чтобы верить этому мнению:

Есть ли способ получить больше доказательств и проверить оценку ситуации?

Есть ли альтернативное объяснение? Полезно ли это так думать в данной ситуации?

Каковы последствия такого восприятия и действий под влиянием такого мышления?

Есть ли лучший, более полезный способ воспринять данную ситуацию?

3. Попробуйте тоже посмотреть глубже, не определяется ли этот способ восприятия другими факторами.

Иногда мы думаем очень искаженно под влиянием сильных эмоциональных волн.

Иногда наши мысли появляются под влиянием других людей.

Иногда мы думаем по инерции, как все вокруг, или по привычке, как раньше думали в такой ситуации.

Иногда наше мышление находится под влиянием прошлого, не всегда положительного опыта.

Такие способы мышления не дают нам возможности думать свободно, видеть реальность беспристрастно и глубоко, действовать иначе. Обратите на это внимание – ведь увольнение начинается с осознания.

На основе такого переосмысления попробуйте оценить, является ли такое мышление объективным и полезным, существует ли, возможно, лучший, более правдивый и более полезный способ оценки данной ситуации.

Сформулируйте свои обновленные мысли – лучшим способом их ясно выразить, это записать их.

Свяжите тогда мысли с действиями — ведь, в конце концов, нам нужно не только критически, свободно и ясно думать, но и мудро действовать!

Источник: Психологическая поддержка