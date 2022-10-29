Часть нашего сознания почти постоянно думает, комментирует события, придавая им значение, а затем определяет наши эмоциональные реакции и действия.
Мы доверяем этой части себя, потому что это мы. Может быть иначе?
Но мысли в нашей голове не всегда полезны или уместны, не говоря о том, что эти мысли могут быть просто вложены нам в голову.
Поэтому слепо доверяя нашим мыслям есть риск, что мы можем оказаться у них в плену, и наши эмоциональные реакции и действия могут быть бесполезны в данной ситуации. Поэтому важно научиться замечать наши мысли, критически их оценивать и только тогда делать выбор: полезны ли они, неуместны ли и ошибочны.
Это называется эффективным использованием своего мышления. Для этого нужно:
- Развивайте умение наблюдать за своими мыслями. Попытайтесь смотреть на них со стороны.
- Например, в момент смены настроения спрашивайте себя: “Что мелькнуло у меня в голове, какое значение я придал данной ситуации?”. И записывайте мысль или обиду.
Прежде чем действовать под влиянием своего мнения, спросите себя, какие есть доказательства, чтобы верить этому мнению:
- Есть ли способ получить больше доказательств и проверить оценку ситуации?
- Есть ли альтернативное объяснение? Полезно ли это так думать в данной ситуации?
- Каковы последствия такого восприятия и действий под влиянием такого мышления?
- Есть ли лучший, более полезный способ воспринять данную ситуацию?
3. Попробуйте тоже посмотреть глубже, не определяется ли этот способ восприятия другими факторами.
- Иногда мы думаем очень искаженно под влиянием сильных эмоциональных волн.
- Иногда наши мысли появляются под влиянием других людей.
- Иногда мы думаем по инерции, как все вокруг, или по привычке, как раньше думали в такой ситуации.
- Иногда наше мышление находится под влиянием прошлого, не всегда положительного опыта.
Такие способы мышления не дают нам возможности думать свободно, видеть реальность беспристрастно и глубоко, действовать иначе. Обратите на это внимание – ведь увольнение начинается с осознания.
На основе такого переосмысления попробуйте оценить, является ли такое мышление объективным и полезным, существует ли, возможно, лучший, более правдивый и более полезный способ оценки данной ситуации.
Сформулируйте свои обновленные мысли – лучшим способом их ясно выразить, это записать их.
Свяжите тогда мысли с действиями — ведь, в конце концов, нам нужно не только критически, свободно и ясно думать, но и мудро действовать!
Источник: Психологическая поддержка