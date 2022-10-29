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Психология

Техники когнитивно-поведенческой терапии: как научиться мыслить правильно

29 октября 2022, 19:06
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
женщина
Источник: Pixabay

Часть нашего сознания почти постоянно думает, комментирует события, придавая им значение, а затем определяет наши эмоциональные реакции и действия.

Мы доверяем этой части себя, потому что это мы. Может быть иначе?

Но мысли в нашей голове не всегда полезны или уместны, не говоря о том, что эти мысли могут быть просто вложены нам в голову.

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Поэтому слепо доверяя нашим мыслям есть риск, что мы можем оказаться у них в плену, и наши эмоциональные реакции и действия могут быть бесполезны в данной ситуации. Поэтому важно научиться замечать наши мысли, критически их оценивать и только тогда делать выбор: полезны ли они, неуместны ли и ошибочны.

Это называется эффективным использованием своего мышления. Для этого нужно:

  1. Развивайте умение наблюдать за своими мыслями. Попытайтесь смотреть на них со стороны.
  2. Например, в момент смены настроения спрашивайте себя: “Что мелькнуло у меня в голове, какое значение я придал данной ситуации?”. И записывайте мысль или обиду.

Прежде чем действовать под влиянием своего мнения, спросите себя, какие есть доказательства, чтобы верить этому мнению:

  • Есть ли способ получить больше доказательств и проверить оценку ситуации?
  • Есть ли альтернативное объяснение? Полезно ли это так думать в данной ситуации?
  • Каковы последствия такого восприятия и действий под влиянием такого мышления?
  • Есть ли лучший, более полезный способ воспринять данную ситуацию?

3. Попробуйте тоже посмотреть глубже, не определяется ли этот способ восприятия другими факторами.

  • Иногда мы думаем очень искаженно под влиянием сильных эмоциональных волн.
  • Иногда наши мысли появляются под влиянием других людей.
  • Иногда мы думаем по инерции, как все вокруг, или по привычке, как раньше думали в такой ситуации.
  • Иногда наше мышление находится под влиянием прошлого, не всегда положительного опыта.

Такие способы мышления не дают нам возможности думать свободно, видеть реальность беспристрастно и глубоко, действовать иначе. Обратите на это внимание – ведь увольнение начинается с осознания.

На основе такого переосмысления попробуйте оценить, является ли такое мышление объективным и полезным, существует ли, возможно, лучший, более правдивый и более полезный способ оценки данной ситуации.

Сформулируйте свои обновленные мысли – лучшим способом их ясно выразить, это записать их.

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Свяжите тогда мысли с действиями — ведь, в конце концов, нам нужно не только критически, свободно и ясно думать, но и мудро действовать!

Источник: Психологическая поддержка

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