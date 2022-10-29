Частина нашої свідомості майже постійно думає, коментує події, надаючи їм значення, а відтак визначає наші емоційні реакції й дії .

Ми довіряємо цій частині себе, бо це ж ми. Чи може бути інакше?

Але думки в нашій голові не завжди є корисними або доречними, не говорячи про те, що ці думки можкть бути просто вкладені нам в голову.

Зараз дивляться

Тому сліпо довіряючи нашим думкам маємо ризик, що ми можемо опинитися у них у полоні, і наші емоційні реакції й дії можуть бути дуже некорисними в даній ситуації. Тому важливо навчитися помічати наші думки, критично їх оцінювати і тільки тоді робити вибір: чи вони корисні, чи недоречні й помилкові.

Це називається ефективним користуванням своїм мисленням. Для цього потрібно:

Розвивати уміння спостерігати за своїми думками. Спробуйте дивитися на них зі сторони. Наприклад, у момент зміни настрою питати себе: “Що промайнуло в мене в голові, яке значення я надав даній ситуації?”. І записуйте думку чи образ. Перш ніж діяти під впливом своєї думки, запитайте себе: які є докази, щоби вірити цій думці:

Чи є спосіб отримати більше доказів та перевірити оцінку ситуації?

Чи є альтернативне пояснення? Чи це корисно так думати в даній ситуації?

Які можуть бути наслідки такого сприйняття і дій під впливом такого мислення?

Чи є кращий, більш корисний спосіб сприйняти дану ситуацію?

3. Спробуйте теж подивитися глибше, чи цей спосіб сприйняття не визначається іншими факторами.

Часом ми думаємо дуже спотворено під впливом сильних емоційних хвиль.

Іноді наші думки виникають під впливом інших людей.

Деколи ми думаємо за інерцією, як усі довкола, або ж за звичкою, як раніше думали в такій ситуації.

Часом наше мислення перебуває під впливом минулого не завжди позитивного досвіду.

Такі способи мислення — не дають нам можливості думати вільно, бачити реальність неупереджено і глибоко, діяти інакше. Зверніть на це увагу — адже звільнення починається з усвідомлення.

На основі такого переосмислення спробуйте оцінити, чи таке мислення є об’єктивним і корисним, чи існує, можливо, кращий, правдивіший і корисніший спосіб оцінки даної ситуації.

Сформулюйте свої оновлені думки — найкращим способом їх ясно висловити, це записати їх.

Пов’яжіть тоді думки з діями — адже врешті-решт нам треба не лише критично, вільно та ясно думати, але й мудро діяти!

Джерело: Психологічна підтримка