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Психологія

Техніки когнітивно-поведінкової терапії: як навчитися мислити правильно

29 Жовтня 2022, 19:06
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
женщина
Джерело: Pixabay

Частина нашої свідомості майже постійно думає, коментує події, надаючи їм значення, а відтак визначає наші емоційні реакції й дії .

Ми довіряємо цій частині себе, бо це ж ми. Чи може бути інакше?

Але думки в нашій голові не завжди є корисними або доречними, не говорячи про те, що ці думки можкть бути просто вкладені нам в голову.

Зараз дивляться

Тому сліпо довіряючи нашим думкам маємо ризик, що ми можемо опинитися у них у полоні, і наші емоційні реакції й дії можуть бути дуже некорисними в даній ситуації. Тому важливо навчитися помічати наші думки, критично їх оцінювати і тільки тоді робити вибір: чи вони корисні, чи недоречні й помилкові.

Це називається ефективним користуванням своїм мисленням. Для цього потрібно:

  1. Розвивати уміння спостерігати за своїми думками. Спробуйте дивитися на них зі сторони. Наприклад, у момент зміни настрою питати себе: “Що промайнуло в мене в голові, яке значення я надав даній ситуації?”. І записуйте думку чи образ.
  2. Перш ніж діяти під впливом своєї думки, запитайте себе: які є докази, щоби вірити цій думці:
  • Чи є спосіб отримати більше доказів та перевірити оцінку ситуації?
  • Чи є альтернативне пояснення? Чи це корисно так думати в даній ситуації?
  • Які можуть бути наслідки такого сприйняття і дій під впливом такого мислення?
  • Чи є кращий, більш корисний спосіб сприйняти дану ситуацію?

3. Спробуйте теж подивитися глибше, чи цей спосіб сприйняття не визначається іншими факторами.

  • Часом ми думаємо дуже спотворено під впливом сильних емоційних хвиль.
  • Іноді наші думки виникають під впливом інших людей.
  • Деколи ми думаємо за інерцією, як усі довкола, або ж за звичкою, як раніше думали в такій ситуації.
  • Часом наше мислення перебуває під впливом минулого не завжди позитивного досвіду.

Такі способи мислення — не дають нам можливості думати вільно, бачити реальність неупереджено і глибоко, діяти інакше. Зверніть на це увагу — адже звільнення починається з усвідомлення.

На основі такого переосмислення спробуйте оцінити, чи таке мислення є об’єктивним і корисним, чи існує, можливо, кращий, правдивіший і корисніший спосіб оцінки даної ситуації.

Сформулюйте свої оновлені думки — найкращим способом їх ясно висловити, це записати їх.

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Пов’яжіть тоді думки з діями — адже врешті-решт нам треба не лише критично, вільно та ясно думати, але й мудро діяти!

Джерело: Психологічна підтримка

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