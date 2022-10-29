Частина нашої свідомості майже постійно думає, коментує події, надаючи їм значення, а відтак визначає наші емоційні реакції й дії .
Ми довіряємо цій частині себе, бо це ж ми. Чи може бути інакше?
Але думки в нашій голові не завжди є корисними або доречними, не говорячи про те, що ці думки можкть бути просто вкладені нам в голову.
Тому сліпо довіряючи нашим думкам маємо ризик, що ми можемо опинитися у них у полоні, і наші емоційні реакції й дії можуть бути дуже некорисними в даній ситуації. Тому важливо навчитися помічати наші думки, критично їх оцінювати і тільки тоді робити вибір: чи вони корисні, чи недоречні й помилкові.
Це називається ефективним користуванням своїм мисленням. Для цього потрібно:
- Розвивати уміння спостерігати за своїми думками. Спробуйте дивитися на них зі сторони. Наприклад, у момент зміни настрою питати себе: “Що промайнуло в мене в голові, яке значення я надав даній ситуації?”. І записуйте думку чи образ.
- Перш ніж діяти під впливом своєї думки, запитайте себе: які є докази, щоби вірити цій думці:
- Чи є спосіб отримати більше доказів та перевірити оцінку ситуації?
- Чи є альтернативне пояснення? Чи це корисно так думати в даній ситуації?
- Які можуть бути наслідки такого сприйняття і дій під впливом такого мислення?
- Чи є кращий, більш корисний спосіб сприйняти дану ситуацію?
3. Спробуйте теж подивитися глибше, чи цей спосіб сприйняття не визначається іншими факторами.
- Часом ми думаємо дуже спотворено під впливом сильних емоційних хвиль.
- Іноді наші думки виникають під впливом інших людей.
- Деколи ми думаємо за інерцією, як усі довкола, або ж за звичкою, як раніше думали в такій ситуації.
- Часом наше мислення перебуває під впливом минулого не завжди позитивного досвіду.
Такі способи мислення — не дають нам можливості думати вільно, бачити реальність неупереджено і глибоко, діяти інакше. Зверніть на це увагу — адже звільнення починається з усвідомлення.
На основі такого переосмислення спробуйте оцінити, чи таке мислення є об’єктивним і корисним, чи існує, можливо, кращий, правдивіший і корисніший спосіб оцінки даної ситуації.
Сформулюйте свої оновлені думки — найкращим способом їх ясно висловити, це записати їх.
Пов’яжіть тоді думки з діями — адже врешті-решт нам треба не лише критично, вільно та ясно думати, але й мудро діяти!
Джерело: Психологічна підтримка