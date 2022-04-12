Тест на гомофобию — как понять свое отношение к однополым отношениям и бракам

Однополые пары часто можно встретить в Украине. И если одни воспринимают их нормально, другие могут иметь гомофобию.
Факты ICTV, опираясь на материалы сети, разработали тест на гомофобию, позволяющий разобраться, есть ли у человека сложности с восприятием представителей ЛГБТ-сообщества.
Тест на гомофобию
1. Будет ли вам неудобно, если ваш близкий друг будет пребывать в гомосексуальных отношениях?
- Нет, совсем нет (0)
- Возможно (1)
- Да (2)
- Я не восприму это (3)
2. У вас нет проблем с доверием к гомосексуалистам?
- Вообще нет (0)
- Возможно (1)
- Иногда (2)
- Я не доверяю им вообще (3)
3. Вы считаете, что гомосексуализм не является безнравственным?
- Да (0)
- Иногда есть такие мысли (1)
- Я преимущественно соглашаюсь (2)
- Нет, я против этого утверждения (3)
4. Вы когда-нибудь шутили о гомосексуальных отношениях?
- Нет (0)
- Иногда случалось (1)
- Да (2)
- Постоянно это делаю (3)
5. Вы боитесь, что гомосексуалисты будут уделять вам внимание?
- Нет (0)
- Возможно (1)
- Да (2)
- Очень этого боюсь (3)
6. Вы могли бы жить с представителем ЛГБТ-сообщества в одной комнате?
- Да (0)
- Возможно (1)
- Нет (2)
- Нет, совсем нет (3)
7. Считаете ли вы, что брак между гомосексуальной парой безнравственен?
- Нет (0)
- Возможно (1)
- Да (2)
- Считаю, что нужно запретить такие браки (3)
8. Считаете ли вы, что однополые партнеры могут воспитывать детей?
- Да (0)
- Есть сомнения (1)
- Нет (2)
- Нет, совсем нет (3)
9. Вы считаете, что геи не должны быть рядом с детьми и пожилыми людьми?
- Нет (0)
- Возможно (1)
- Да (2)
- Я против этого (3)
10. Могут ли представители сообщества устраивать акции и мероприятия?
- Да (0)
- Не очень часто (1)
- Нет (2)
- Нет, совсем нет (3)
Результаты:
- 0-6 – вы не являетесь гомофобом;
- 9-12 – у вас есть проявления гомофобии;
- 15-21 – вы гомофоб;
- 24-30 – у вас тяжелые проявления гомофобии.
Источник: Рroprofs.com