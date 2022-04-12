Тест на гомофобию — как понять свое отношение к однополым отношениям и бракам

Однополые пары часто можно встретить в Украине. И если одни воспринимают их нормально, другие могут иметь гомофобию.

Факты ICTV, опираясь на материалы сети, разработали тест на гомофобию, позволяющий разобраться, есть ли у человека сложности с восприятием представителей ЛГБТ-сообщества.

Тест на гомофобию

1. Будет ли вам неудобно, если ваш близкий друг будет пребывать в гомосексуальных отношениях?

Нет, совсем нет (0)

Возможно (1)

Да (2)

Я не восприму это (3)

2. У вас нет проблем с доверием к гомосексуалистам?

Вообще нет (0)

Возможно (1)

Иногда (2)

Я не доверяю им вообще (3)

3. Вы считаете, что гомосексуализм не является безнравственным?

Да (0)

Иногда есть такие мысли (1)

Я преимущественно соглашаюсь (2)

Нет, я против этого утверждения (3)

4. Вы когда-нибудь шутили о гомосексуальных отношениях?

Нет (0)

Иногда случалось (1)

Да (2)

Постоянно это делаю (3)

5. Вы боитесь, что гомосексуалисты будут уделять вам внимание?

Нет (0)

Возможно (1)

Да (2)

Очень этого боюсь (3)

6. Вы могли бы жить с представителем ЛГБТ-сообщества в одной комнате?

Да (0)

Возможно (1)

Нет (2)

Нет, совсем нет (3)

7. Считаете ли вы, что брак между гомосексуальной парой безнравственен?

Нет (0)

Возможно (1)

Да (2)

Считаю, что нужно запретить такие браки (3)

8. Считаете ли вы, что однополые партнеры могут воспитывать детей?

Да (0)

Есть сомнения (1)

Нет (2)

Нет, совсем нет (3)

9. Вы считаете, что геи не должны быть рядом с детьми и пожилыми людьми?

Нет (0)

Возможно (1)

Да (2)

Я против этого (3)

10. Могут ли представители сообщества устраивать акции и мероприятия?

Да (0)

Не очень часто (1)

Нет (2)

Нет, совсем нет (3)

Результаты:

0-6 – вы не являетесь гомофобом;

9-12 – у вас есть проявления гомофобии;

15-21 – вы гомофоб;

24-30 – у вас тяжелые проявления гомофобии.

Источник: Рroprofs.com