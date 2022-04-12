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Психология

Тест на гомофобию — как понять свое отношение к однополым отношениям и бракам

12 апреля 2022, 15:58
Мила Грубник редактор раздела Здоровье
Тест на гомофобию — как понять свое отношение к однополым отношениям и бракам
Источник: Depositphotos

Однополые пары часто можно встретить в Украине. И если одни воспринимают их нормально, другие могут иметь гомофобию.

Факты ICTV, опираясь на материалы сети, разработали тест на гомофобию, позволяющий разобраться, есть ли у человека сложности с восприятием представителей ЛГБТ-сообщества.

Тест на гомофобию

1. Будет ли вам неудобно, если ваш близкий друг будет пребывать в гомосексуальных отношениях?

  • Нет, совсем нет (0)
  • Возможно (1)
  • Да (2)
  • Я не восприму это (3)

2. У вас нет проблем с доверием к гомосексуалистам?

  • Вообще нет (0)
  • Возможно (1)
  • Иногда (2)
  • Я не доверяю им вообще (3)

3. Вы считаете, что гомосексуализм не является безнравственным?

  • Да (0)
  • Иногда есть такие мысли (1)
  • Я преимущественно соглашаюсь (2)
  • Нет, я против этого утверждения (3)

4. Вы когда-нибудь шутили о гомосексуальных отношениях?

  • Нет (0)
  • Иногда случалось (1)
  • Да (2)
  • Постоянно это делаю (3)

5. Вы боитесь, что гомосексуалисты будут уделять вам внимание?

  • Нет (0)
  • Возможно (1)
  • Да (2)
  • Очень этого боюсь (3)

6. Вы могли бы жить с представителем ЛГБТ-сообщества в одной комнате?

  • Да (0)
  • Возможно (1)
  • Нет (2)
  • Нет, совсем нет (3)

7. Считаете ли вы, что брак между гомосексуальной парой безнравственен?

  • Нет (0)
  • Возможно (1)
  • Да (2)
  • Считаю, что нужно запретить такие браки (3)

8. Считаете ли вы, что однополые партнеры могут воспитывать детей?

  • Да (0)
  • Есть сомнения (1)
  • Нет (2)
  • Нет, совсем нет (3)

9. Вы считаете, что геи не должны быть рядом с детьми и пожилыми людьми?

  • Нет (0)
  • Возможно (1)
  • Да (2)
  • Я против этого (3)

10. Могут ли представители сообщества устраивать акции и мероприятия?

  • Да (0)
  • Не очень часто (1)
  • Нет (2)
  • Нет, совсем нет (3)
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Результаты:

  • 0-6 – вы не являетесь гомофобом;
  • 9-12 – у вас есть проявления гомофобии;
  • 15-21 – вы гомофоб;
  • 24-30 – у вас тяжелые проявления гомофобии.

Источник: Рroprofs.com

Теги
ЛГБТ , Тест
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