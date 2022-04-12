Тест на гомофобію – як зрозуміти своє ставлення до одностатевих стосунків та шлюбів

Одностатеві пари нерідко можна зустріти в Україні. І якщо одні сприймають їх нормально, інші можуть мати гомофобію.

Факти ICTV, спираючись на матеріали мережі, розробили тест на гомофобію, який дасть змогу розібратися, чи є у людини складнощі зі сприйняттям представників ЛГБТ-спільноти.

Тест на гомофобію

1. Чи почуватиметеся ви незручно, якщо ваш близький друг перебуватиме в гомосексуальних стосунках?

Ні, зовсім ні (0)

Можливо (1)

Так (2)

Я не прийму це (3)

2. У вас немає проблем з довірою до гомосексуалістів?

Взагалі ні (0)

Можливо (1)

Іноді (2)

Я не довіряю їм взагалі (3)

3. Ви вважаєте, що гомосексуалізм не є аморальним?

Так (0)

Іноді є такі думки (1)

Я переважно погоджуюся (2)

Ні, я проти цього твердження (3)

4. Ви коли-небудь жартували про гомосексуальні стосунки?

Ні (0)

Іноді траплялося (1)

Так (2)

Постійно це роблю (3)

5. Ви боїтеся, що гомосексуалісти приділятимуть вам увагу?

Ні (0)

Можливо (1)

Так (2)

Дуже цього боюся (3)

6. Чи змогли б ви жити з представником ЛГБТ-спільноти в одній кімнаті?

Так (0)

Можливо (1)

Ні (2)

Ні, зовсім ні (3)

7. Чи вважаєте ви, що шлюб між гомосексуальною парою є аморальним?

Ні (0)

Можливо (1)

Так (2)

Вважаю, що треба заборонити такі шлюби (3)

8. Чи вважаєте ви, що одностатеві партнери можуть виховувати дітей?

Так (0)

Маю сумніви (1)

Ні (2)

Ні, зовсім ні (3)

9. Ви вважаєте, що геї не повинні бути поруч з дітьми та літніми людьми?

Ні (0)

Можливо (1)

Так (2)

Я проти цього (3)

10. Чи можуть представники спільноти влаштовувати акції та заходи?

Так (0)

Не дуже часто (1)

Ні (2)

Ні, зовсім ні (3)

Результати:

0-6 – ви не є гомофобом;

9-12 – у вас є прояви гомофобії;

15-21 – ви гомофоб;

24-30 – у вас тяжкі прояви гомофобії.

Джерело: Рroprofs.com