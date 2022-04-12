Тест на гомофобію – як зрозуміти своє ставлення до одностатевих стосунків та шлюбів

Одностатеві пари нерідко можна зустріти в Україні. І якщо одні сприймають їх нормально, інші можуть мати гомофобію.
Факти ICTV, спираючись на матеріали мережі, розробили тест на гомофобію, який дасть змогу розібратися, чи є у людини складнощі зі сприйняттям представників ЛГБТ-спільноти.
Тест на гомофобію
1. Чи почуватиметеся ви незручно, якщо ваш близький друг перебуватиме в гомосексуальних стосунках?
- Ні, зовсім ні (0)
- Можливо (1)
- Так (2)
- Я не прийму це (3)
2. У вас немає проблем з довірою до гомосексуалістів?
- Взагалі ні (0)
- Можливо (1)
- Іноді (2)
- Я не довіряю їм взагалі (3)
3. Ви вважаєте, що гомосексуалізм не є аморальним?
- Так (0)
- Іноді є такі думки (1)
- Я переважно погоджуюся (2)
- Ні, я проти цього твердження (3)
4. Ви коли-небудь жартували про гомосексуальні стосунки?
- Ні (0)
- Іноді траплялося (1)
- Так (2)
- Постійно це роблю (3)
5. Ви боїтеся, що гомосексуалісти приділятимуть вам увагу?
- Ні (0)
- Можливо (1)
- Так (2)
- Дуже цього боюся (3)
6. Чи змогли б ви жити з представником ЛГБТ-спільноти в одній кімнаті?
- Так (0)
- Можливо (1)
- Ні (2)
- Ні, зовсім ні (3)
7. Чи вважаєте ви, що шлюб між гомосексуальною парою є аморальним?
- Ні (0)
- Можливо (1)
- Так (2)
- Вважаю, що треба заборонити такі шлюби (3)
8. Чи вважаєте ви, що одностатеві партнери можуть виховувати дітей?
- Так (0)
- Маю сумніви (1)
- Ні (2)
- Ні, зовсім ні (3)
9. Ви вважаєте, що геї не повинні бути поруч з дітьми та літніми людьми?
- Ні (0)
- Можливо (1)
- Так (2)
- Я проти цього (3)
10. Чи можуть представники спільноти влаштовувати акції та заходи?
- Так (0)
- Не дуже часто (1)
- Ні (2)
- Ні, зовсім ні (3)
Результати:
- 0-6 – ви не є гомофобом;
- 9-12 – у вас є прояви гомофобії;
- 15-21 – ви гомофоб;
- 24-30 – у вас тяжкі прояви гомофобії.
Джерело: Рroprofs.com