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Тест на гомофобію – як зрозуміти своє ставлення до одностатевих стосунків та шлюбів

12 Квітня 2022, 15:58
Міла Грубнік редакторка розділу Здоров’я
Тест на гомофобію – як зрозуміти своє ставлення до одностатевих стосунків та шлюбів
Джерело: Depositphotos

Одностатеві пари нерідко можна зустріти в Україні. І якщо одні сприймають їх нормально, інші можуть мати гомофобію.

Факти ICTV, спираючись на матеріали мережі, розробили тест на гомофобію, який дасть змогу розібратися, чи є у людини складнощі зі сприйняттям представників ЛГБТ-спільноти.

Тест на гомофобію

1. Чи почуватиметеся ви незручно, якщо ваш близький друг перебуватиме в гомосексуальних стосунках?

  • Ні, зовсім ні (0)
  • Можливо (1)
  • Так (2)
  • Я не прийму це (3)

2. У вас немає проблем з довірою до гомосексуалістів?

  • Взагалі ні (0)
  • Можливо (1)
  • Іноді (2)
  • Я не довіряю їм взагалі (3)

3. Ви вважаєте, що гомосексуалізм не є аморальним?

  • Так (0)
  • Іноді є такі думки (1)
  • Я переважно погоджуюся (2)
  • Ні, я проти цього твердження (3)

4. Ви коли-небудь жартували про гомосексуальні стосунки?

  • Ні (0)
  • Іноді траплялося (1)
  • Так (2)
  • Постійно це роблю (3)

5. Ви боїтеся, що гомосексуалісти приділятимуть вам увагу?

  • Ні (0)
  • Можливо (1)
  • Так (2)
  • Дуже цього боюся (3)

6. Чи змогли б ви жити з представником ЛГБТ-спільноти в одній кімнаті?

  • Так (0)
  • Можливо (1)
  • Ні (2)
  • Ні, зовсім ні (3)

7. Чи вважаєте ви, що шлюб між гомосексуальною парою є аморальним?

  • Ні (0)
  • Можливо (1)
  • Так (2)
  • Вважаю, що треба заборонити такі шлюби (3)

8. Чи вважаєте ви, що одностатеві партнери можуть виховувати дітей?

  • Так (0)
  • Маю сумніви (1)
  • Ні (2)
  • Ні, зовсім ні (3)

9. Ви вважаєте, що геї не повинні бути поруч з дітьми та літніми людьми?

  • Ні (0)
  • Можливо (1)
  • Так (2)
  • Я проти цього (3)

10. Чи можуть представники спільноти влаштовувати акції та заходи?

  • Так (0)
  • Не дуже часто (1)
  • Ні (2)
  • Ні, зовсім ні (3)
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Результати:

  • 0-6 – ви не є гомофобом;
  • 9-12 – у вас є прояви гомофобії;
  • 15-21 – ви гомофоб;
  • 24-30 – у вас тяжкі прояви гомофобії.

Джерело: Рroprofs.com

Теги
ЛГБТ , Тест
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