Психолог Алла Горохова-Торовик в комментарии одному из ведущих украинских Интернет-изданий рассказала, что такое фантомные, или мнимые, сигналы воздушной тревоги, как они влияют на психику и как с ними справиться.

— Если реальные тревоги частые, мы начинаем как-то реагировать, дергаться на каждый шум, ко всему прислушиваться – можно сказать, что это нормально, это инстинкт самозащиты, — рассказывает специалист.

Другой вопрос, как на это реагирует наша психика. Если это будет состояние паники, человек не сможет сориентироваться, принять адекватное решение. Он будет создавать проблему и для себя, и для окружающих.

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Но если у человека уже сформирован четкий план действий, что ему нужно делать именно во время воздушных тревог, тогда он организован и не склонен к панике.

Как справиться с фантомными тревогами:

просим близких сообщать, когда будет настоящая воздушная тревога;

поставить мобильное приложение, которое подает сигналы о воздушной тревоге;

ограничить чтение новостей.

Если сигнал тревоги уже есть в голове, начинаем методично идентифицировать себя: кто я? Где я нахожусь? Кто все эти люди возле меня? Дальше начинаем что-то делать руками: моторика запускает мозговой процесс, человек себя как бы заземляет здесь и сейчас и тогда все проходит, объяснила психолог.