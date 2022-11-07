Психолог Алла Горохова-Торовик в коментарі одному з провідних українських Інтернет-видань розповіла, що таке фантомні, або уявні, сигнали повітряної тривоги, як вони впливають на психіку і як з ними впоратися.

– Якщо реальні тривоги часті, ми починаємо якось реагувати, смикатися на кожен шум, до всього прислухатися – можна сказати, що це нормально, це інстинкт самозахисту, – розповідає фахівець.

Інше питання, як на це реагує наша психіка. Якщо це буде стан паніки, людина не зможе зорієнтуватися, прийняти адекватне рішення. Вона буде створювати проблему і для себе, і для оточуючих.

Зараз дивляться

Але якщо у людини вже сформований чіткий план дій, що їй потрібно робити саме під час повітряних тривог, тоді вона організована і не схильна до паніки.

Як впоратися з фантомними тривогами:

просимо близьких повідомляти, коли буде справжня повітряна тривога;

поставити мобільний додаток, який подає сигнали про повітряну тривогу;

обмежити читання новин.

Якщо сигнал тривоги вже є в голові, починаємо методично ідентифікувати себе: хто я? Де я перебуваю? Хто всі ці люди біля мене? Далі починаємо щось робити руками: моторика запускає мозковий процес, людина себе наче заземлює тут і зараз і тоді все проходить, пояснила психолог.