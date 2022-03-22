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Психология

Только в одной Польше: почти 500 тыс. украинцам, бежавших от войны, нужна помощь психолога

22 марта 2022, 16:44
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
психолог
Источник: Depositphotos

Около 500 тыс. беженцев из Украины в Польше нуждаются в психологической поддержке из-за травмирующих событий. Об этом заявила представитель ВОЗ в Польше Палома Кучи.

— Беженцы, прибывающие в Польшу, страдают от ряда проблем со здоровьем, в том числе от диареи и обезвоживания, — отметила она.

По ее словам, украинцы в основном нуждаются в поддержке из-за полученной травмы. А около 30 тыс. из них имеют серьезные проблемы с психическим здоровьем.

Из-за войны в Украине более 3 млн украинцев были вынуждены покинуть свои дома и выехать в страны ЕС, 6,5 млн — осели в западных регионах Украины. Слова “беженец” или “переселенец” теперь касаются каждого четвертого украинца.

Что же скрывается за этими словами, какие психологические процессы происходят внутри этих людей.

Источник: ВОЗ

Теги
Беженцы , Війна в Україні , Польша , Советы психолога , психічні розлади
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