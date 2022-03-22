Близько 500 тис. біженців з України до Польщі потребують психологічної підтримки через травмуючі події. Про це заявила представник ВООЗ у Польщі Палома Кучі.

– Біженці, які прибувають до Польщі, страждають на низку проблем зі здоров’ям, у тому числі діарею та зневоднення, – зазначила вона.

За її словами, українці в основному потребують підтримки через отриману травму. А близько 30 тис. з них мають серйозні проблеми з психічним здоров’ям.

Через війну в Україні понад 3 млн українців були вимушені полишити свої домівки та виїхати до країн ЄС, 6,5 млн – осіли у західних регіонах України. Слова “біженець” чи “переселенець” тепер стосуються кожного четвертого українця.

Що ж ховається за цими словами, які психологічні процеси відбуваються всередині цих людей.

Джерело: ВООЗ